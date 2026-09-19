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Lidé v kraji loni odevzdali 41 tun prošlých léčiv. Je to výrazný nárůst

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Lidé v Královéhradeckém kraji loni odevzdali do lékáren 41 tun prošlých nebo nespotřebovaných léčiv, což je výrazný meziroční nárůst. Z celkového objemu 770 tun to představuje pět procent zlikvidovaných léčiv. Za posledních pět let obyvatelé kraje odevzdali více než 187 tun léčiv.
Lidé v kraji loni odevzdali 41 tun prošlých léčiv. Je to výrazný nárůst

Lidé v kraji loni odevzdali 41 tun prošlých léčiv. Je to výrazný nárůst

Zdroj: pixabay.com
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Hradecká Drbna

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