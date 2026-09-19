Lidé v kraji loni odevzdali 41 tun prošlých léčiv. Je to výrazný nárůst

Průzkum Asociace inovativního farmaceutického průmyslu ukázal, že přibližně dvě třetiny lidí procházejí svou domácí lékárničku alespoň jednou ročně. Svým starším příbuzným však s tříděním léků pomáhá jen 31 procent dotázaných. Projekt proto připomíná, aby lidé při pravidelné kontrole vlastní lékárničky nezapomínali ani na léky svých rodičů či prarodičů.
"Domácí lékárničku bychom měli kontrolovat pravidelně, ideálně každého půl roku. Neměli bychom zapomínat ani na své starší příbuzné, pro které může být kontrola léků i jejich vrácení do lékárny náročné. Naši pomoc proto určitě ocení. Pokud narazíme na prošlý lék, můžeme ho odnést do kterékoliv lékárny bez ohledu na to, kde byl původně zakoupen. Lékárna následně zajistí jeho bezpečnou a ekologickou likvidaci," vysvětila ředitelka Asociace provozovatelů lékárenských sítí Irena Storová.
Při kontrole lékárničky je potřeba ověřit datum použitelnosti přímo na obalu každého léčiva. Pokud datum použitelnosti není čitelné a nelze spolehlivě určit, zda je možné lék ještě bezpečně použít, lidé by ho neměli užívat. Při vyřazování je vhodné ponechat léčiva v původních blistrech, lahvičkách nebo jiných vnitřních obalech, vložit je do sáčku a přinést do kterékoliv lékárny.
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"Prošlé léky bychom neměli doma nechávat do zásoby pro případ, že se ještě někdy budou hodit. Po uplynutí doby použitelnosti už totiž není zaručena jejich kvalita, účinnost ani bezpečnost. Pravidelná kontrola domácí lékárničky proto není jen otázkou pořádku, ale také správného a bezpečného zacházení s léčivy. Pokud zjistíme, že je lék prošlý nebo ho už nepotřebujeme, správným řešením je odnést ho do lékárny," uvedl ředitel Státního ústavu pro kontrolu léčiv Tomáš Boráň.
Léčiva odevzdaná v lékárnách následně přebírají specializované společnosti, které zajišťují jejich bezpečnou a ekologickou likvidaci. Celý proces se řídí pravidly odpadové legislativy a provádět ho mohou pouze společnosti oprávněné k odstraňování nepoužitelných léčiv, které jsou uvedeny na seznamu Ministerstva zdravotnictví ČR.