Valérie Zawadská oslavila 68. narozeniny: Většina Čechů vůbec netuší, co dnes slavná dabérka vlastně dělá

Valérie Zawadská oslavila 19. září 68. narozeniny. Herečka s hlasem, který se v českém dabingu nedá snadno zaměnit za jiný, se sama nemění.
Za desítky let u herectví se stala jedním z nejvýraznějších českých hlasů, zároveň ale její kariéra nikdy nestála pouze na dabingu. Na In-Lifestyle nás zaujal také její pohled na penzi a rodinný život, který se od běžných představ o hereckém povolání v několika ohledech liší.
Ze Šternberka na DAMU a potom k hlasu, který zná velká část republiky
Valérie Zawadská se narodila 19. září 1958 ve Šternberku. K herectví se nedostala úplně přímočaře. Jak uvádí
ČSFD, po maturitě nejdřív působila v Severomoravském divadle v Šumperku a na DAMU nastoupila až později. Následovala angažmá v Chebu a v Městských divadlech pražských. V roce 1994 odešla na volnou nohu.
Vedle divadla a filmu se postupně výrazně prosadila také v dabingu. Jejím hlasem promlouvala například Alexis ze seriálu Dynastie, dabovala také řadu zahraničních hereček. Na obrazovce se objevila mimo jiné ve filmech Rozpuštěný a vypuštěný nebo Snowboarďáci a v řadě seriálů. Právě dabing se ale stal oblastí, podle níž si ji dnes vybaví nejvíc lidí.
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Zawadská přitom otevřeně mluví o finanční stránce hereckého povolání. Pro
Super.cz uvedla, že její důchod by jí na běžné živobytí nestačil. Ani po odchodu do penze tak pro ni herecká práce nepřestala být důležitá. Její případ zároveň ukazuje, že dlouhá kariéra a známé jméno automaticky neznamenají vysoké důchodové zabezpečení.
U herců, kteří pracují převážně na volné noze, se totiž příjmy v průběhu let výrazně mění a záleží také na tom, kolik a jakých zakázek člověk získává. Proto může být představa bezstarostného hereckého důchodu poněkud vzdálená realitě.
Rodina, chalupa, vaření a poezie mimo svět kamer
Osobní život si Zawadská dlouhodobě drží spíše stranou, známé jsou ale některé zajímavé okolnosti jejího rodinného života. Prvního syna Jana porodila v roce 1995, druhého Romana o tři roky později. Jejím partnerem je Roman Kříž a právě on tehdy zůstal s dětmi na mateřské dovolené. Na svou dobu šlo o poměrně neobvyklé uspořádání.
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Když zrovna nepracuje, má Valérie Zawadská blízko k věcem, které mají s hereckým světem jen málo společného. Dlouhá léta má vztah k chalupě v Cehnicích, kde se podle svých slov pro
Strakonický deník cítí jako místní. Ráda tam také vaří a peče a právě jídlo vnímá jako jednu z možností, jak se sblížit se sousedy. Zmiňovala například, že si lidé v obci mezi sebou rozdávají přebytky ze zahrad.
Její zálibou je také poezie. Nezůstává přitom jen u čtení, s vlastními pořady jezdí za diváky a věnuje se autorům, jako jsou Jan Skácel, Oldřich Mikulášek, Marina Cvetajeva nebo Anna Achmatovová. K poezii má vztah už od dětství a přiznává, že ji baví hlavně tehdy, když v ní dokáže najít obraz a zapojit vlastní fantazii.
Právě chalupa, vaření, poezie a vztah k venkovu ukazují Zawadskou trochu jinak než jen jako známý hlas z dabingu. Sama přitom vzpomínala, že jako dítě vyrůstala mezi zvířaty a prací kolem hospodářství. Doma měli mimo jiné králíky, slepice, holuby, koně nebo ovce.
Autorský text redakce In-Lifestyle.cz
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Dabérka Valérie Zawadská oslavila 68. narozeniny: Z důchodu by prý nevyžila, na chalupě však nachází klid byl originálně publikován na webu In-lifestyle.cz.