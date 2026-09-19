VIDEO: Týral přítelkyni, vařil pervitin a napadl další lidi. Skončil ve vazbě

Trutnovští policisté zatkli osmatřicetiletého muže na Vrchlabsku tento týden. Policie ho obvinila ze zvlášť závažných zločinů těžkého ublížení na zdraví a nedovolené výroby s omamnými nebo psychotropními látkami, dále je stíhán pro přečiny vydírání, porušování domovní svobody, týrání osoby a nebezpečného pronásledování.
"Podle dosud zjištěných skutečností měl obviněný během soužití se svou bývalou partnerkou opakovaně zasahovat do jejího osobního života. Kontroloval ji, vyžadoval dlouhé telefonické hovory, aby měl přehled o jejím pohybu, a nutil ji ukončit studium a nastoupit do zaměstnání. Jeho jednání se postupně stupňovalo. Ženu měl opakovaně fyzicky napadat, fackovat ji, tahat za vlasy a strkat do ní. Současně jí měl vyhrožovat usmrcením," popsala mluvčí policie Šárka Pižlová.
Ani po opakovaných rozchodech s tím neskončil. Prostřednictvím telefonních hovorů, hlasových zpráv i textových zpráv bývalou partnerku neustále pronásledoval. Podle kriminalistů ji urážel, vyhrožoval jí a vydíral ji zveřejněním intimních videí, pokud nesplní jeho požadavky.
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Další incident se stal během uplynulého víkendu. Muž vnikl pootevřeným oknem do ubytovny na Vrchlabsku, kde přítelkyni hledal, a uvnitř napadl nájemníka. "Při pokusu zavřít dveře měl obviněný dalšího poškozeného opakovaně udeřit elektrickým paralyzérem do oblasti hlavy a zasáhnout jej elektrickými výboji do ruky. Následně měl proti muži nejméně dvakrát vést bodné útoky směrem k hrudníku. Napadený se útoku bránil a utrpěl řezné poranění ruky," uvedla mluvčí policie.
Kriminalisté muže podezřívají také z toho, že v průběhu září v lese nedaleko Vrchlabí vařil pervitin. Jedná se o recidivistu s rozsáhlou trestní minulostí, za drogy byl v posledních třech letech odsouzen. Muž je podle policistů uživatelem drog, je bez stálého zaměstnání, bez trvalého bydlení a bez legálního zdroje příjmů.
Soud v Trutnově nyní muže poslal do vazby, hrozí mu až na deset let vězení.