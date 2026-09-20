Video dětského sboru obletělo internet. Poslech jejich interpretace Bohemian Rhapsody od Queen způsobí husí kůži

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Video dětského sboru obletělo internet. Poslech jejich interpretace Bohemian Rhapsody od Queen způsobí husí kůžiPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
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Dennívýzva
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Když se spojí krásná píseň a dětský talent, vznikne úžasné vystoupení, které potěší posluchačské ucho. Tyto děti bravurně nacvičily známou píseň a sklidily zasloužené ovace.
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Zdroj: Fotografie: Depositphotos
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Nejde tu o suché návody, ale o sousedskou inspiraci podaná s nadhledem. Jednoho dne vás tu může zaujmout recept na rychlou cuketovou buchtu, druhý den vás zas pohltí příběh o ztraceném prstenu, který po patnácti letech překvapivě našli na farmě – a ještě si nad tím připijete čajem. Články...Všechny články tohoto autora →
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