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Video dětského sboru obletělo internet. Poslech jejich interpretace Bohemian Rhapsody od Queen způsobí husí kůži

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Když se spojí krásná píseň a dětský talent, vznikne úžasné vystoupení, které potěší posluchačské ucho. Tyto děti bravurně nacvičily známou píseň a sklidily zasloužené ovace.
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Zdroj: Fotografie: Depositphotos
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Světkreativity

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