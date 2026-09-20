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Karlovy Vary zdroj tepla stavět nebudou, dodávku zajistí dál Sokolovská uhelná

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Zastupitelé Karlových Varů odsouhlasili pokračování dodávek tepla pro město od Sokolovské uhelné. Vlastní zdroj město stavět nebude. Vyjednalo si ale výhodné podmínky, vliv na cenu tepla i to, že přivaděč tepla si pronajme Sokolovská uhelná a sama ho opraví.
Karlovy Vary zdroj tepla stavět nebudou, dodávku zajistí dál Sokolovská uhelná

Karlovy Vary zdroj tepla stavět nebudou, dodávku zajistí dál Sokolovská uhelná

Zdroj: Richard Beneš
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Karlovarská Drbna

Karlovarský kraj má svá specifika – a Karlovarská Drbna o nich píše jazykem, který je srozumitelný, živý a věcný. Nejen lázně a festivaly, ale i každodenní realita místních – od uzavírek, rozhodnutí radnice, přes problémy s infrastrukturou až po regionální příběhy, které by jinak zůstaly...

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