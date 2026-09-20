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Tomáš Matonoha přiznal velkou krizi před StarDance. Herec už si neví rady

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Do prvního soutěžního večera nové řady StarDance zbývá ještě několik týdnů, účastníci už ale tráví dlouhé hodiny v tanečních sálech. Herec a komik Tomáš Matonoha nyní přiznal, že přípravy nejsou zdaleka tak bezstarostné, jak by se mohlo zdát. Během tréninků s Lenkou Norou Návorkovou už zažil několik okamžiků, kdy ho neposlouchalo ani to, co předtím bez problémů zvládal.
Tomáš Matonoha přiznal velkou krizi před StarDance. Herec už si neví rady

Tomáš Matonoha přiznal velkou krizi před StarDance. Herec už si neví rady

Zdroj: nextfoto
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Tento článek byl publikován ze zdrojů EXTRAINFO.cz

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