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Tomáš Matonoha přiznal velkou krizi před StarDance. Herec už si neví radyPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
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Do prvního soutěžního večera nové řady StarDance zbývá ještě několik týdnů, účastníci už ale tráví dlouhé hodiny v tanečních sálech. Herec a komik Tomáš Matonoha nyní přiznal, že přípravy nejsou zdaleka tak bezstarostné, jak by se mohlo zdát. Během tréninků s Lenkou Norou Návorkovou už zažil několik okamžiků, kdy ho neposlouchalo ani to, co předtím bez problémů zvládal.
Tomáš Matonoha přiznal velkou krizi před StarDance. Herec už si neví rady
Zdroj: nextfoto
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