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DRB slaví desítku: Nová Pýcha a předsudek, muzikálové rekordy i narozeninový kalendář

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V úterý 15. září se v divadelní kavárně DRBárna uskutečnila tisková konference k zahájení již 10. sezony Divadla Radka Brzobohatého. Novinky představili ředitelka divadla Romana Goščíková a umělecký šéf Lukáš Burian. Jubilejní sezona je pro divadlo příležitostí nejen ohlédnout se za tím, co se za uplynulých devět let podařilo, ale především slavit s diváky po celý rok. Romana Goščíková během setkání zavzpomínala také na začátky divadla, které nebyly vždy jednoduché. Právě náročnější období ale podle ní pomohla vytvořit pevný tým a nastavit tempo, které si soubor drží dodnes. Za uplynulých devět sezon vzniklo v DRB celkem 21 inscenací, z toho tři muzikály.
Divadlo Radka Brzobohatého

Divadlo Radka Brzobohatého

Zdroj: herminapress
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Aplausin.cz

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