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Dokonale čistá toaleta nemusí zabrat více než 3 minuty. Účinná domácí směs odstraní i usazené nečistoty

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Pokud nepatříte mezi ty, kteří by rádi uklízeli, možná se vám budou hodit triky, jež vám úklid usnadní, a ještě ke všemu se naučíte uklízet velice rychle předtím, než přijde návštěva.
Bez popisku

Bez popisku

Zdroj: Fotografie: Depositphotos
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Tento článek byl publikován ze zdrojů BydlímeÚtulně.cz

Tento magazín je jako hrnek horkého čaje po návratu domů – pohodový, hřejivý a plný nápadů. Nabízí články o bydlení, interiérovém designu i zahradě, ale také tipy na úsporná řešení, domácí vychytávky a kreativní projekty, které zvládnete sami. Vedle rad, jak zařídit byt útulně a prakticky, se tu...

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