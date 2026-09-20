Colton Herta nemá zájem zůstat příští rok ve formuli 2

Vztah formule 1 s americkým publikem byl po většinu její historie komplikovaný. Bodu mrazu dosáhl po ostudném závodě v Indianapolisu v roce 2005. Nicméně v posledních letech se karta obrátila, američtí diváci si totiž královnu motorsportu po jejím odkoupení společností Liberty Media zamilovali. Noví majitelé se od začátku snažili formuli 1 za velkou louží prosadit a tři závody v USA a dva týmy ze Spojených států potvrzují, že se jim to povedlo.
Jedna věc však stále chybí. Formule 1 nemá žádného pilota závodícího za Spojené státy americké. Posledním takovým jezdcem byl Logan Sargeant. Ten však svými výsledky moc neohromil a ve své druhé sezóně byl z Williamsu propuštěn.
Avšak příchod nového amerického týmu do F1 byl ideální příležitostí, jak přivést také amerického závodníka. Bez jakéhokoli překvapení se již od začátku mezi kandidáty na dvě volná místa v novém týmu objevoval Američan Colton Herta, který do roku 2025 závodil poměrně úspěšně v sérii IndyCar za tým Andretti, jenž je přímo propojený s Cadillacem ve formuli 1.
Nebylo to poprvé, co se někdo pokoušel Hertu dostat do závodní sedačky v F1. Pro rok 2023 se Red Bull snažil získat amerického jezdce do svého sesterského týmu AlphaTauri, jenže narazil na stejný problém jako letos Cadillac, a tím jsou superlicenční body, kterých Herta nemá dostatek na to, aby mohl ve formuli 1 závodit. V roce 2023 rakouská stáj do svého béčka nakonec posadila Nycka de Vriese a od snah dostat Američana do F1 kompletně upustila.
Ovšem Cadillac se jen tak nevzdal. Nabízel se i jiný Američan, dokonce s platnou superlicencí. Konkrétně to byl Jak Crawford, který se v roce 2025 stal vicemistrem formule 2, avšak jeho vyjednávací pozice zjevně nebyla tak silná a nakonec se musel spokojit s rolí rezervního jezdce v Aston Martinu.
Americká stáj udělala z šestadvacetiletého Herty testovacího pilota a poslala ho netradiční cestou z IndyCar do formule 2.
Pro zisk superlicence je potřeba nasbírat během tří let 40 bodů, které jsou udělovány za konečné umístění ve všech možných šampionátech, za účast v pátečních trénincích během víkendu F1 anebo za vyhnutí se jakýmkoli trestným bodům během celé sezóny.
Herta má momentálně na svém kontě 37 superlicenčních bodů. Jeden za desáté místo v IndyCar v roce 2023, třicet za druhé v roce 2024 a čtyři za sedmé v roce 2025. Zbylé dva body získal za páteční tréninky, které s Cadillacem již absolvoval. Rodák z Kalifornie sice letos odjel už tři, ale za ten v Monze mu bod udělen nebyl, neboť kvůli poruše nenasbíral 100 kilometrů, což je minimální hodnota, kterou musí jezdec během volného tréninku absolvovat, aby za něj obdržel onen bod. Do konce sezóny by se však měl podle plánu ještě jednoho zúčastnit.
Na konci roku se mu tedy jeden bod z roku 2023 odečte, ale za předpokladu, že získá ještě jeden za páteční trénink, bude mít stále 37 bodů. Ve formuli 2 obdrží superlicenční body první desítka. První trojice dokonce získá celých čtyřicet. Hertovi však chybí pouze tři, což je stejný počet jako si na konci ročníku připíše desátý jezdec celkového pořadí formule 2.
Na startu ročníku by si tedy člověk pomyslel, že umístění v top desítce v poměrně solidním týmu Hitech by neměl být pro tak zkušeného jezdce problém. Formule 2 je však vysoce konkurenční prostředí a Colton Herta se v ní prozatím velmi trápí. Po jedenácti z plánovaných čtrnácti závodů se krčí až na devatenáctém místě s 26 body. Na bodech se umístil jen pětkrát a na pódiu nestál ani jednou. Navíc s největší pravděpodobností přijdeme o víkend v Kataru, a tudíž by nás čekaly už pouhé dva závodní víkendy. V Baku jsou ovšem naplánovány dva hlavní závody v jednom víkendu.
Matematicky tedy Američan šanci dostat se do první desítky stále má, ale vzhledem k jeho formě to nevypadá vůbec reálně. Minulý víkend v Madridu dokonce po nehodě v kvalifikaci v devatenácté zatáčce jak sprint, tak hlavní závod úplně vynechal.
Na otázku, zda je formule 2 prozatím tak obtížná, jak očekával, odpověděl: „Myslím, že jsem od toho už hodně očekával. Vždycky jsem předpokládal, že to bude těžké, protože vím, jaký je standard. Závodil jsem proti jezdcům, kteří byli úspěšní ve formuli 2, a taky proti jezdcům, kteří se přesunuli z F2 do IndyCar a vedlo se jim tam dobře. Takže vím, jak rychlí tito jezdci jsou. O tom jsem nikdy nepochyboval. Od startu jsem věděl, že to bude výzva.“
Celkově se tým Hitech, pro který závodí, nachází na osmém místě. Avšak většinu bodů nasbíral zkušenější Ritomo Miyata. Na kontě jich má nyní sedmdesát a z Madringu si přivezl dokonce sprintový triumf a třetí místo z hlavního závodu. Ani pro něj však nejde o sezónu podle představ.
Když byl Herta tázán na to, co byla pro něj a jeho tým letos největší výzva, odpověděl: „Těžko říct, ale jedna věc je jasná. Prostě se musíme zlepšit. Vlastně nejsme dostatečně rychlí ani v jedné oblasti, což mi přijde frustrující. Já sám ale mohu pracovat pouze na věcech, které mohu ovlivnit, dát všechno do těch oblastí, snažit se podpořit tým a pomoci jim, jak moc to bude možné a kdekoli to půjde.“
Otazníky však visí nad tím, co bude šestadvacetiletý pilot dělat příští rok. V Cadillacu totiž mají Pérez a Bottas platné smlouvy a bez superlicence by ve formuli 1 ani závodit nemohl. Nabízela by se tedy další sezóna ve formuli 2 anebo návrat zpět do IndyCar.
„Myslím, že budeme muset počkat a uvidíme, ale nemám zájem strávit další sezónu ve formuli 2,“ řekl ke své budoucnosti Američan.
Pravděpodobné je minimálně to, že Herta bude pokračovat v roli testovacího jezdce Cadillacu a do několika volných tréninků nastoupí i příští rok a jeho případný posun do F1 bude záviset na jeho výkonnosti a zejména superlicenci.
Pomalu by se však Cadillac mohl pohlížet i po jiných amerických závodnících. Velkým příslibem je devatenáctiletý čerstvě korunovaný šampion formule 3 Ugo Ugochuckwu.