Jihlavu ovládli humanoidní roboti. Při prezentaci nechyběla chůze i tanecPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Jihlavu ovládli humanoidní roboti. Při prezentaci nechyběla chůze i tanec
Havlíčkův Brod dnes žije oslavami. Toto třetí největší město Vysočiny si přopomíná 770 let od první zmínky....
V novém volebním období by vedení Jihlavy mělo podle lídrů kandidátek, které oslovila ČTK, řešit například...
Devětadvacetiletá žena z Chrudimi poškodila v neděli 13. září v centru Polné na Jihlavsku několik cizích...
Policista z oddělení služební kynologie Krajského ředitelství policie kraje Vysočina Ondřej Jakubů uspěl na...
Co se děje v Jihlavě, nezůstává v Jihlavě – Jihlavská Drbna má o tom přehled. Sleduje život v krajském městě i v jeho okolí s pohotovostí, která reaguje na drobné i velké události. Doprava, školství, bezpečnost, radniční rozhodnutí, kulturní akce i události, které hýbou ulicemi – nic podstatného...Všechny články tohoto autora →
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