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Jihlavu ovládli humanoidní roboti. Při prezentaci nechyběla chůze i tanec

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Jihlava ve čtvrtek patřila humanoidní robotice. Odpoledne se uskutečnil praktický workshop pro dvě desítky vývojářů z Vysočiny, večer pak dorazilo do Výukového centra Vysoké školy polytechnické Jihlava (VŠPJ) zhruba 250 zájemců z řad veřejnosti. Ti si mohli prohlédnout hned dva humanoidní roboty.
Jihlavu ovládli humanoidní roboti. Při prezentaci nechyběla chůze i tanec

Jihlavu ovládli humanoidní roboti. Při prezentaci nechyběla chůze i tanec

Zdroj: Alois Holub
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Jihlavská Drbna

Co se děje v Jihlavě, nezůstává v Jihlavě – Jihlavská Drbna má o tom přehled. Sleduje život v krajském městě i v jeho okolí s pohotovostí, která reaguje na drobné i velké události. Doprava, školství, bezpečnost, radniční rozhodnutí, kulturní akce i události, které hýbou ulicemi – nic podstatného...

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