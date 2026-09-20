Meteorologové upozorňují na jev, který se formuje nad Arktidou. Pokud přijde do Česka, čeká nás pekelná zima

Polární vír se pravidelně vytváří s příchodem chladnější části roku vysoko nad polárními oblastmi. V září se stratosféra nad severním pólem rychle ochlazuje, klesá zde tlak a postupně vzniká rozsáhlá cirkulace studeného vzduchu. Letošní vývoj je už dobře patrný a podle současných dat je jádro víru pro tuto část roku dokonce mírně silnější než obvykle. Silný a stabilní polární vír přitom zpravidla pomáhá udržovat nejchladnější vzduch v blízkosti Arktidy. Pro Evropu tedy samotné jeho současné zesilování automaticky neznamená mimořádně studenou zimu.
Zajímavější situace se podle sezonních výhledů může objevit až v průběhu zimy. Modelová data naznačují, že po poměrně silném začátku zimní sezony by během ledna a února 2027 mohlo dojít k výraznějšímu zpomalování stratosférických větrů a oslabování polárního víru. Pokud se tato tendence potvrdí, cirkulace kolem pólu by již nemusela studený vzduch zadržovat tak účinně. Ten se potom může dostávat do nižších zeměpisných šířek a způsobovat výrazné vpády chladu v některých částech Evropy, Severní Ameriky či Asie. V tuto chvíli však nelze určit, které konkrétní oblasti by případný vpád zasáhl.
Do hry vstupuje mimořádně silné El Niño
Vývoj letošní zimy může ovlivnit také El Niño, které v tropickém Pacifiku dál sílí. Zářijový výhled amerického NOAA uvádí více než devadesátiprocentní pravděpodobnost, že během podzimu a zimy půjde o velmi silnou epizodu. Také Světová meteorologická organizace očekává další zesilování tohoto jevu a jeho vrchol přibližně na přelomu podzimu a zimy. El Niño dokáže měnit rozsáhlé tlakové a cirkulační poměry v atmosféře a jeho vliv se může prostřednictvím těchto vazeb projevit daleko od tropického Pacifiku.
Právě kombinace silného El Niña a vývoje ve stratosféře je jedním z důvodů, proč meteorologové sledují letošní polární vír podrobněji. Při jeho výrazném narušení může dojít k takzvanému náhlému stratosférickému oteplení. Během něj se vysoko v atmosféře v krátké době prudce zvýší teplota a západní větry kolem pólu zeslábnou, případně se mohou obrátit. Následky se někdy s určitým odstupem přenesou i do počasí u zemského povrchu. Výsledkem však nemusí být ochlazení celé Evropy. Záleží na konkrétním rozložení tlakových útvarů a poloze proudění v době, kdy k narušení víru dojde.
O kruté zimě zatím rozhodnuto není
Současné výpočty proto nelze chápat jako předpověď několikaměsíčních mrazů pro Česko nebo celou Evropu. Ukazují především zvýšený potenciál pro oslabení polárního víru přibližně v polovině zimy. I při jeho narušení může studený vzduch zamířit jen do určité části severní polokoule a jiné oblasti mohou ve stejné době zůstat teplotně nadprůměrné. Přesnější informace o případném vpádu arktického vzduchu bude možné získat až výrazně blíže konkrétní situaci. Už nyní je ale patrné, že zima 2026/2027 bude z meteorologického hlediska zajímavá především kvůli souběhu velmi silného El Niña a možného oslabení polární cirkulace během její druhé části.
Zdroje: tn.nova.cz, severe-weather.eu, cpc.ncep.noaa.gov, wmo.int