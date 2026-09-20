Bleskové brambůrky z trouby i z pánve: Naučte se je dělat správně a ušetřete za kupované sáčkové

Domácí u nás většinou nevznikají z velkého plánování. Spíš tak, že v košíku zbyde pár brambor, někdo má chuť na něco slaného a nikomu se nechce pro brambůrky sáček chipsů do obchodu. Vypadá to jako zbytečná práce, to ano. Pohlídáme si tři věci: nakrájíme opravdu tenké plátky, vypláchneme z nich škrob a pak je pořádně usušíme. Pak už je to překvapivě obyčejná kuchyňská rutina.
Za mě pořád vyhrává
, hlavně když se dělá po menších dávkách. Plátky se v oleji tolik nelepí k sobě, barví se rovnoměrněji a člověk je může vytáhnout přesně ve chvíli, kdy už křupnou, ale ještě nechytají hnědou barvu. Kdo se chce vyhnout hrnci s olejem, může je dát do trouby na smažení 180-200 °C. Neodbíhejte daleko, protože ten přechod od světlých plátků k připáleným bývá rychlejší, než se čeká. přitom Brambory nejsou jen levná příloha k omáčce. Recept na křupavé domácí brambůrky
Doba přípravy: 45 minut Co potřebujeme 4 ks větších brambor cca 500 ml oleje na smažení 1 lžička soli
Dochucení podle chuti: 1/2 lžičky uzené papriky 1/2 lžičky česnekového prášku špetka rozmarýnu nebo provensálského koření Postup přípravy smažených brambůrek po domácku
1.
Brambory oloupejte, omyjte a nakrájejte nebo nastrouhejte na co nejtenčí plátky. Dobře poslouží mandolína, klasické struhadlo i obyčejná škrabka. Tady se vyplatí nespěchat. Silnější plátky se budou dělat déle a místo křupnutí často zůstanou spíš tužší.
2. Nakrájené
brambory několikrát propláchněte ve studené vodě. Pokud máte pár minut navíc, nechte je asi 10 minut namočené. Voda z nich vytáhne část škrobu a hotové brambůrky pak bývají křehčí.
3. Plátky slijte přes cedník a rozložte na
kuchyňské utěrky. Přes ně dejte další vrstvu a pečlivě je osušte. Tento krok se nevyplatí odbýt. Mokré brambory v oleji prskají a v troubě se často spíš zapaří, než aby pěkně zezlátly.
4. Do menšího kastrolu nalijte
olej zhruba do čtvrtiny výšky a rozehřejte ho na 160–180 °C. Kdo nemá teploměr, může zkusit jeden plátek. Měl by začít jemně syčet, ne se okamžitě prudce barvit.
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5. Smažte vždy jen
20 až 30 plátků, aby měly v oleji místo. Občas je lehce promíchejte. Ve chvíli, kdy začnou zlátnout, je vytáhněte děrovanou naběračkou na papírovou utěrku.
6. Nechte je chvíli vychladnout a teprve potom je osolte. Pokud chcete výraznější chuť, přisypte trochu
uzené papriky nebo česnekového prášku. Míchejte spíš zlehka, čerstvě usmažené brambůrky se rády lámou.
TIP: Když se vám nechce smažit, osušené plátky promíchejte s malým množstvím oleje, rozložte je v jedné vrstvě na plech a pečte při 180–200 °C asi 15–25 minut. Zhruba v polovině pečení je otočte. Foto: Cooky.cz, Brambory v hlavní roli, sáček stranou: Domácí brambůrky jsou levné, křupavé a nebezpečně návykové V troubě, nebo v oleji?
Obě cesty mají smysl, jen je výsledek trochu jiný.
Smažené domácí brambůrky bývají křupavější a mají tu známou chuť, kvůli které člověk průběžně ochutnává už u sporáku. Trouba je klidnější varianta, hlavně proto, že se nemusí pracovat s hrncem rozpáleného oleje.
U pečení je nejdůležitější nedávat plátky přes sebe. Na plechu musí ležet v jedné vrstvě, jinak se začnou dusit a změknou. Sůl dávám až nakonec. Když přijde na brambory moc brzy, vytáhne z nich vodu a křehkost pak není taková, jaká by mohla být.
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Zdroj: Autorský text redakce Cooky.cz na základě veřejně dostupných informací z webu Healthline, částečně upraveno AI