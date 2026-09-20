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Tryskáč, který uvnitř točil písty: Jak Mussolini poslal do vzduchu nejbizarnější slepou uličku války

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V roce 1940 slavila fašistická Itálie světové prvenství s proudovým letounem Caproni Campini N.1. V útrobách však hučel pístový dvanáctiválec a stroj byl pomalejší než dvouplošníky.
Celkový pohled na celokovový letoun Caproni Campini N.1 bez vnější vrtule v muzejní hale.

Celkový pohled na celokovový letoun Caproni Campini N.1 bez vnější vrtule v muzejní hale.

Zdroj: Autor: Gunnar Klack. Zdroj: Wikimedia Commons — File:2024-06-01-Museo-Vigna-di-Valle-Campini-Caproni-N-1.jpg. Licence: CC BY-SA 4.0.
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Zbrojopis

Zbrojopis.cz se vydává do historie i současnosti vojenské techniky. Představuje slavné i méně známé tanky, letadla, obrněná vozidla, zbraně a další vybavení a vysvětluje, jak fungovaly, proč vznikly a co rozhodovalo o jejich úspěchu či neúspěchu. Vedle technických zajímavostí se věnuje také...

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