Tryskáč, který uvnitř točil písty: Jak Mussolini poslal do vzduchu nejbizarnější slepou uličku války

Na podzim roku 1940 fašistická Itálie hrdě oznámila světu, že sestrojila první proudové letadlo historie. Elegantní stroj Caproni Campini N.1 slavnostně křižoval nebe a mezinárodní federace mu připsala světové prvenství. V jeho útrobách se však neskrývala moderní proudová turbína, ale těžký pístový dvanáctiválec pohánějící dmychadlo v trupovém tunelu.
Když 27. srpna 1940 odstartoval z travnaté plochy letiště Taliedo u Milána nezvyklý letoun bez viditelné vrtule, italský tisk jásal. Zkušební pilot a veterán Mario De Bernardi předvedl desetiminutový let stroje, který nevydával typické burácení vrtule, nýbrž hluboký hukot a syčení plynů proudících ze zádi. Pro fašistický režim Benita Mussoliniho to byl dokonalý propagandistický triumf. V době, kdy se Itálie zapojovala do druhé světové války, mohl Řím tvrdit, že v letectví předstihl celý svět včetně Velké Británie a Spojených států.
Mezinárodní letecká federace FAI dokonce let oficiálně uznala jako první proudový let v dějinách letectví. Skutečnost však byla mnohem střízlivější a plná technických kompromisů, které z letounu udělaly spíše slepou uličku než revoluci.
General Dynamics F-111 Aardvark: První sériový letoun s měnitelnou geometrií křídel Vznik myšlenky: Hledání tahu bez vnější vrtule
Za celým projektem stál talentovaný italský inženýr Secondo Campini. Již od počátku 30. let 20. století se zabýval myšlenkou reaktivního pohonu. V té době narážela klasická vrtulová letadla na fyzikální bariéru: při vysokých rychlostech ztrácely konce listů vrtule účinnost kvůli rázovým vlnám vznikajícím při přiblížení k rychlosti zvuku. Campini proto navrhl řešení, které vrtuli uzavřelo do dlouhého aerodynamického tunelu procházejícího celým trupem letadla.
Statický zkušební trup Secondo Campiniho v milánském muzeu vědy a techniky, na němž konstruktéři testovali dmychadlo poháněné pístovým motorem.
V roce 1931 vydal Campini studii o možnostech proudového pohonu a v roce 1934 přesvědčil slavného leteckého konstruktéra Gianniho Caproniho, aby jeho myšlence poskytl zázemí své továrny. Italské ministerstvo letectví v roce 1934 projekt podpořilo a objednalo stavbu dvou létajících prototypů a jednoho statického zkušebního trupu pod vojenským označením Caproni Campini N.1 (v dobovém tisku často označovaného jako C.C.2).
Zatímco v Německu Hans von Ohain a v Británii Frank Whittle soustředili veškeré úsilí na vývoj kompaktní plynové turbíny, Campini zvolil kompromisní cestu, které se v odborné terminologii říká termojet neboli motorjet. Důvod byl pragmatický: metalurgie té doby jen těžko hledala slitiny schopné dlouhodobě odolávat extrémním teplotám a odstředivým silám v plynové turbíně. Campini se proto rozhodl využít to, co italský průmysl dobře znal – osvědčený pístový motor.
Řešení: Tryskáč, který v útrobách točil dvanáctiválec
Konstrukce letounu N.1 byla pozoruhodným technickým dílem. Šlo o celokovový dvoumístný dolnoplošník s elegantními tvary, ale jeho vnitřní uspořádání se zásadně lišilo od všeho, co dosud létalo. Trup tvořila v podstatě jediná velká proudová trubice s kruhovým nasávacím otvorem v přídi a stavitelnou tryskou na zádi.
V přední části trupu se nacházel třístupňový axiální kompresor s měnitelným úhlem náběhu listů. Tento kompresor však nebyl poháněn turbínou, ale kapalinou chlazeným vidlicovým dvanáctiválcem Isotta Fraschini Asso L.121 RC.40 o výkonu 670 kW (900 koní), který byl uložen přímo uprostřed trupu za pilotní kabinou. Pístový motor sloužil výhradně jako zdroj mechanické energie pro otáčení dmychadla, jež nasávalo vzduch z přídě a stlačovalo jej směrem k zádi.
Aby se tah dále zvýšil, zkonstruoval Campini za motorem spalovací komoru (italsky
bruciatore neboli hořák). Do stlačeného proudu vzduchu se vstřikovalo letecké palivo a zažehovalo se, což představovalo jednu z prvních praktických aplikací principu přídavného spalování na světě. Horké plyny pak expandovaly přes kuželovou záďovou trysku, jejíž průřez mohl pilot hydraulicky měnit vysouváním středového tělesa.
Na papíře vypadal systém logicky. V praxi však přinesl zásadní problém: obrovskou hmotnost. Samotný pístový dvanáctiválec, chladicí okruhy, hřídele, třístupňové dmychadlo a vnitřní přepážky vyhnaly prázdnou hmotnost letounu na 3 640 kg a vzletovou hmotnost přes 4,1 tuny. Na letoun o rozpětí necelých 16 metrů to byla enormní zátěž.
Realita ve vzduchu: Pomalejší než dvouplošník a peklo v kabině
Propagační vrchol stroje nastal 30. listopadu 1941. Pilot Mario De Bernardi spolu s palubním inženýrem Giovannim Pedacem odstartovali z milánského letiště Linate a zamířili do Říma na vojenskou základnu Guidonia. Přeletěli trasu dlouhou 475 kilometrů, na palubě vezli 33 oficiálních dopisů se speciálními poštovními razítky a po přistání jim osobně gratuloval Benito Mussolini. Zprávy o italském triumfu obletěly neutrální i spojenecký tisk ve 33 zemích.
Americe chyběl k jaderné katastrofě jediný spínač. Dvě bomby spadly z rozpadlého bombardéru
Záznamy z letových zkoušek však odhalily hořkou pravdu. Celý přelet z Milána do Říma, včetně mezipřistání v Pise, trval přes dvě hodiny a průměrná rychlost činila pouhých 209 km/h. Maximální rychlost, kterou byl Caproni Campini N.1 schopen vyvinout ve výšce 4 000 metrů s plně zapnutým přídavným spalováním, dosahovala pouhých 375 až 378 km/h. Bez hořáku stroj stěží překročil 330 km/h.
V téže době běžné řadové stíhačky italského letectva, jako Macchi C.200 a C.202 Folgore, běžně létaly rychlostmi mezi 500 a 600 km/h. Prototyp Campini byl v nízkých výškách pomalejší dokonce i než archaický dvouplošník Fiat CR.42 Falco. Důvodem byla nízká účinnost kompresoru a obrovské vnitřní tření vzduchu proudícího složitým trupovým tunelem kolem pístového motoru.
Caproni Campini N.1 v expozici vedle stíhacího dvouplošníku Fiat CR.42 Falco, který v nízkých letových hladinách dosahoval vyšší rychlosti než experimentální proudový prototyp.
Pro posádku navíc každý let znamenal mimořádné fyzické utrpení. Horký vzduch z motorového prostoru a sálání z vnitřního tunelu proměnily dvoumístnou pilotní kabinu v pec. De Bernardi musel během letu často otevírat překryt kabiny, aby posádka v hustém kouři a nesnesitelném horku neztratila vědomí. Spotřeba paliva se zapnutým přídavným spalováním byla přitom tak dramatická, že letoun dokázal udržet plný výkon jen po dobu několika desítek minut.
Konec slepé uličky a technologické dědictví
Ačkoliv Itálie slavila světové prvenství, ve skutečnosti přišla pozdě. V naprostém utajení totiž již 27. srpna 1939 – přesně rok před prvním letem Campiniho stroje – v Německu úspěšně vzlétl experimentální letoun Heinkel He 178. Ten na rozdíl od italského konceptu poháněl skutečný proudový motor HeS 3 s odstředivým kompresorem a plynovou turbínou, který nepotřeboval žádný pístový motor a dosahoval rychlosti téměř 600 km/h. Jelikož však nacistické Německo projekt přísně tajilo, mezinárodní uznání v roce 1940 formálně připadlo Itálii.
Italské vojenské letectvo Regia Aeronautica velmi rychle pochopilo, že motorjet nemá žádnou bojovou budoucnost. Letoun nebyl schopen nést žádnou výzbroj, jeho stoupavost byla mizivá a provozní náročnost neúměrná výkonům. V roce 1942 byl celý program zastaven a druhý létající prototyp byl poškozen při spojeneckém bombardování.
Myšlenka termojetu se ještě na krátký čas objevila na konci války v Sovětském svazu (např. u prototypu stíhačky I-250 / MiG-13) a v Japonsku u pohonné jednotky Cu-11 pro sebevražedné letouny Óka, ale šlo jen o dočasná nouzová řešení způsobená nedostatkem žáruvzdorných materiálů pro turbíny. Jakmile metalurgie a technologie plynových turbín dospěly, motorjet definitivně zmizel v propadlišti dějin.
První prototyp Caproni Campini N.1 (vojenské sériové číslo MM.487) válku přečkal a dnes je k vidění v expozici italského vojenského leteckého muzea ve Vigna di Valle u Říma. Zůstává fascinujícím památníkem doby, kdy inženýrská odvaha předběhla materiálové možnosti své éry.