Centrum.cz
InternetFirmyReceptySlovníky
Reklama
1 min

Ostrava pořídí pětadvacet moderních klimatizovaných tramvají za tři miliardy

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Cestující v Ostravě se mohou těšit na 25 velkokapacitních klimatizovaných tramvají. Dodavatelem je společnost Škoda Group, zakázka za 3,081 miliardy korun zahrnuje vozidla i jejich desetiletý servis.
Ostrava pořídí pětadvacet moderních klimatizovaných tramvají za tři miliardy

Ostrava pořídí pětadvacet moderních klimatizovaných tramvají za tři miliardy

Zdroj: Škoda Group
Reklama
Další články z Ostravská Drbna
Pětasedmdesátiletý muž spadl na Frýdecko-Místecku z kola. Zasahoval vrtulník
Pětasedmdesátiletý muž spadl na Frýdecko-Místecku z kola. Zasahoval vrtulník
Ostravská zoo poskytla do Polska deset poláků malých, jde o ohrožené kachny
Ostravská zoo poskytla do Polska deset poláků malých, jde o ohrožené kachny

Ostravská zoo poskytla pro vypuštění do Polska deset poláků malých, kteří jsou ohroženým druhem. Zahrada se...

Třinečtí hokejisté udolali Plzeň, výhru režíroval třemi body Nestrašil
Třinečtí hokejisté udolali Plzeň, výhru režíroval třemi body Nestrašil

Třinečtí hokejisté porazili v předehrávce 3. kola extraligy na svém ledě Plzeň 3:2 a naplno bodovali i...

Baník remizoval se Slováckem 2:2. Duel byl plný zvratů
Baník remizoval se Slováckem 2:2. Duel byl plný zvratů

Fotbalisté Slovácka v 9. ligovém kole remizovali s Ostravou 2:2 a dál čekají na první výhru v sezoně...

Moravskoslezský kraj podpořil deset filmů, dotace je přes patnáct milionů korun
Moravskoslezský kraj podpořil deset filmů, dotace je přes patnáct milionů korun

Moravskoslezský kraj rozdělil mezi filmové produkce vouchery v hodnotě přes 15 milionů korun. Přispěl tak...

Tento článek byl publikován ze zdrojů Ostravská Drbna

Ostrava je syrová, upřímná a má svůj rytmus – a Ostravská Drbna to ví. Přináší zprávy, které jdou rovnou k věci: nehody, rozhodnutí města, protesty, kulturní dění i příběhy z ulic, které by jinde zapadly. Nehraje si na formality – mluví tak, jak se v Ostravě žije: na rovinu. Vedle zpravodajství...

Všechny články tohoto autora →
Ostravská Drbna
Další články z kategorie Ostrava
Zobrazit více
ZprávyDomácíRegionálníOstrava
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.