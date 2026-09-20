Ostrava pořídí pětadvacet moderních klimatizovaných tramvají za tři miliardyPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Ostrava pořídí pětadvacet moderních klimatizovaných tramvají za tři miliardy
Ostravská zoo poskytla pro vypuštění do Polska deset poláků malých, kteří jsou ohroženým druhem. Zahrada se...
Třinečtí hokejisté porazili v předehrávce 3. kola extraligy na svém ledě Plzeň 3:2 a naplno bodovali i...
Fotbalisté Slovácka v 9. ligovém kole remizovali s Ostravou 2:2 a dál čekají na první výhru v sezoně...
Moravskoslezský kraj rozdělil mezi filmové produkce vouchery v hodnotě přes 15 milionů korun. Přispěl tak...
Ostrava je syrová, upřímná a má svůj rytmus – a Ostravská Drbna to ví. Přináší zprávy, které jdou rovnou k věci: nehody, rozhodnutí města, protesty, kulturní dění i příběhy z ulic, které by jinde zapadly. Nehraje si na formality – mluví tak, jak se v Ostravě žije: na rovinu. Vedle zpravodajství...Všechny články tohoto autora →
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