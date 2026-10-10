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Liberec potřetí pro Starosty. Budeme jednat se všemi, říká Hájek

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Volby v Liberci potřetí v řadě vyhrávají Starostové pro Liberecký kraj s lídrem Lukášem Hájkem. Jeho strana chce nyní jednat se všemi subjekty, které se do zastupitelstva ve městě dostaly. V něm budou v příštích čtyřech letech jen čtyři strany.
Liberec potřetí pro Starosty. Budeme jednat se všemi, říká Hájek

Liberec potřetí pro Starosty. Budeme jednat se všemi, říká Hájek

Zdroj: Martina Petrášková
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 10.10.2026 19:12

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Liberecká Drbna

Liberec a okolí očima, které vidí zblízka. Liberecká Drbna přináší aktuální zprávy, příběhy i kauzy z regionu, který má svou specifickou energii – od hor přes města až po malé obce. Politika, doprava, kultura, bezpečnost i komunální dění – to vše je tu přehledně, svižně a bez zbytečných...

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