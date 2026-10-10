Liberec potřetí pro Starosty. Budeme jednat se všemi, říká Hájek

V devět hodin večer bylo sečteno přes devadesát procent okrsků, přesto bylo jasné, že Starostové zvítězí. A také už začala první jednání. „Diskutujeme o tom, co se rýsuje za koaliční spolupráce. Budeme v kontaktu i s partnery v novém zastupitelstvu. Deklarovali jsme, že nebudeme jednat jen s SPD, se všemi ostatními jsme připraveni jednat. Představili jsme první pětku jako kandidáty do rady, to budou i naše vstupy do jednání. Tímto způsobem bude jednání směřovat, to je ale ještě předčasné," řekl vítěz voleb Lukáš Hájek.
Starostové už se setkali s ANO, které skončilo třetí. „Bylo to úvodní jednání, zatím není co prozrazovat. Uvidíme, jak to bude probíhat dál,“ prozradil lídr ANO v Liberci Tomáš Rec. Další jednání podle něj budou velmi brzy. „Asi bude nejlepší, když nová koalice vznikne co nejdříve,“ dodal.
Jednání potvrdil i Hájek. „Oslovili jsme všechny subjekty v zastupitelstvu. Teď je to tak, že se scházíme. Bylo tu ANO, scházíme se s koalicí Pirátů a ANO a zítra bychom se měli potkat s Lepším Libercem," řekl. „Teď musíme složit většinu v zastupitelstvu, abychom mohli vládnout Liberci a doručit mu všechno, co jsme slíbili," dodal.
Čtěte také: ANO má výhru v Jablonci, ztratilo Lípu. Změna v Semilech
Lepší Liberec získal druhé místo a podle lídra Lukáše Pohanky překonal očekávání. „Tím, že jsme vznikli relativně nedávno, cíl byl dostat se do zastupitelstva a to se nám splní. Vše nad je velký a příjemný bonus," řekl.
Jestli a s kým bude Lepší Liberec vládnout, to zatím předjímat v Lepším Liberci nechtěli. „Už před volbami jsme říkali, že nikoho nevylučujeme. To znamená, že teď nebudeme předjímat. Půjdeme na povolební vyjednávání a vyslechneme si nabídky. Hlavně nám jde o shodu na volebním programu i od ostatních subjektů," dodala dvojka kandidátky Martina Teplá.
Posledním subjektem, který se dostal do zastupitelstva, je koalice Pirátů a Liberce otevřeného lidem. Ti v minulých volbách získali dohromady 20 procent hlasů, nyní se musí spokojit z 12,5 procenty. I je ale čeká povolební vyjednávání. „Doufali jsme, že se nám podaří potvrdit osm mandátů. To se nám bohužel nepodařilo. Jsme ale rádi, že s nástupem Lepšího Liberce se nám podařilo uhájit naše pozice," řekl lídr kandidátky Jan Hruška (Piráti).
Jako první zamířil za vítězem voleb, tedy Starosty. Piráti by rádi ve vedení města pokračovali. „Máme rozděláno spoustu práce. V tom chceme určitě pokračovat," nastínil.
Volby v Liberci mají řadu poražených. Do zastupitelstva se nedostala ODS, která v Liberci v minulosti dlouho vládla. Mimo bude i SPD, která je těsně pod pěti procenty. A jen čtyři procenta získal ambiciózní projekt Liberecká 9. Jen dvě procenta pak získal projekt bývalého primátora Liberce Tibora Batthyányho LIBE!