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Liberecký registr vozidel se stěhuje k radnici

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Během první poloviny prosince bude omezený provoz registru vozidel. S celým radničním Odborem dopravně správních agend se přestěhuje do nových prostor.
Liberecký registr vozidel se stěhuje k radnici

Liberecký registr vozidel se stěhuje k radnici

Zdroj: Luboš Vrabec
Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 07.11.2026 05:56

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Liberecká Drbna

Liberec a okolí očima, které vidí zblízka. Liberecká Drbna přináší aktuální zprávy, příběhy i kauzy z regionu, který má svou specifickou energii – od hor přes města až po malé obce. Politika, doprava, kultura, bezpečnost i komunální dění – to vše je tu přehledně, svižně a bez zbytečných...

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