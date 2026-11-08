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OC Plaza v Liberci koupila skupina Victory Holding. Připravuje změny

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Obchodní centrum Plaza Liberec koupila investiční skupina Victory Holding. Uvedl to server Seznam Zprávy na základě vyjádření představitelů skupiny. Cenu za objekt ve středu města nesdělila. Prodávajícími byli rodinný fond Joyrace a minoritní akcionáři. Transakce se uskutečnila v říjnu.
OC Plaza v Liberci koupila skupina Victory Holding. Připravuje změny

OC Plaza v Liberci koupila skupina Victory Holding. Připravuje změny

Zdroj: Luboš Vrabec
Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 08.11.2026 07:49

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Liberecká Drbna

Liberec a okolí očima, které vidí zblízka. Liberecká Drbna přináší aktuální zprávy, příběhy i kauzy z regionu, který má svou specifickou energii – od hor přes města až po malé obce. Politika, doprava, kultura, bezpečnost i komunální dění – to vše je tu přehledně, svižně a bez zbytečných...

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