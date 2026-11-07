Boxerský talent z České Lípy. Pavel Dušánek se probojoval do světové stovky

V celkovém českém pořadí mužů bez rozdílu věku mu navíc patří skvělá 2. příčka. Ve své váhové kategorii se zároveň probojoval do světové top 100.
Rok 2026 pro něj znamená dosud nejvýraznější sezonu jeho kariéry. Mistrovství České republiky ovládl přesvědčivým způsobem a následně na mistrovství Evropy U17 2026 v Budvě v Černé Hoře vybojoval bronzovou medaili. Stal se tak jediným českým chlapcem, který v kategorii U17 na evropském šampionátu získal medaili.
Za jeho současnými výsledky stojí především hlavní trenér Štěpán Horváth, se kterým Pavel dlouhodobě pracuje. Nedílnou součástí přípravy jsou stovky hodin strávených v ringu, intenzivní tréninky, zahraniční kempy a také dlouhá období mimo domov. „Právě zahraniční pobyty mu umožňují získávat cenné zkušenosti a porovnávat se s boxery, kteří se připravují v těch nejlepších podmínkách," uvádí Vintage Team Boxing, ve kterém mladý boxer boxuje.
Pavel navíc dostal příležitost trénovat v jednom z nejvýznamnějších světových boxerských center, kde má možnost pracovat po boku zkušených trenérů a kvalitních boxerů. Trenéři, kteří vychovali řadu světových šampionů, v něm vidí velký potenciál a věří, že během následujících dvou let může výrazně dohnat výkonnostní rozdíl oproti boxerům, kteří měli přístup ke špičkovému tréninku od útlého věku.
„Pavel má obrovskou chuť na sobě pracovat. Ví, že současné výsledky jsou teprve začátek. Pokud chce uspět na světové úrovni, musí dál každý den pracovat, zlepšovat se a získávat zkušenosti. Potenciál tam určitě je na tom se shodujeme,“ říká jeho hlavní trenér Štěpán Horváth.
Pavel si podle něj uvědomuje, že současné umístění v žebříčcích ani evropská medaile nejsou cílem, ale především motivací do další práce. Jeho hlavní dlouhodobou ambicí je mistrovství světa Juniorů v roce 2028. Do té doby ho čekají další zápasy, náročná příprava, zahraniční kempy a především práce na každém detailu, který ho může posunout blíže světové špičce.
Z mladého boxera z České Lípy se tak postupně stává jméno, které začíná být vidět i za hranicemi České republiky. Česká jednička mezi boxery do 18 let, bronzový medailista z mistrovství Evropy 2026 U17 a boxer pohybující se ve světové top 100. To vše v šestnácti letech.