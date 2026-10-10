ANO má výhru v Jablonci, ztratilo Lípu. Změna v Semilech

Česká Lípa
Komunální volby v České Lípě vyhrálo uskupení Živá Lípa, má deset mandátů v zastupitelstvu s 25 členy. V minulých volbách skončila Živá lípa druhá se šesti mandáty a podílela se na vládě s hnutím ANO, které minulé volby vyhrálo a nyní skončilo druhé. Má rovněž deset mandátů. Třetí ODS bude mít dva zastupitele, stejně jako čtvrtí Společně. Jednoho zastupitele získala SPD.
Přitom minulé komunální volby ve městě ANO jasně vyhrálo, tehdy dostalo 40,79 procenta hlasů a obsadilo 13 z 25 míst v zastupitelstvu. Živá Lípa měla šest mandátů, SPD tři. Dva mandáty získalo Spolu a jeden uskupení PRO Českou Lípu.
I když mohlo ANO vládnout samo, spojilo se s uskupením Živá Lípa, v čele města stála už druhé volební období Jitka Volfová z ANO. Teď právě Živá Lípa volby vyhrála a bude tak mít lepší vyjednávací pozici. Jde o sdružení Starostů pro Liberecký kraj a nezávislých kandidátů, jehož lídrem je Jakub Mencl.
Semily
Komunální volby v Semilech vyhrálo nové uskupení Moje Semily, získalo šest mandátů v zastupitelstvu, které má 21 členů. Druhé skončilo hnutí ANO rovněž se šesti mandáty. I třetí Volba pro Semily bude mít šest zastupitelů. Voleb se zúčastnilo 48,34 procenta voličů. Lídr vítězného uskupení Moje Semily, které kandidovalo v komunálních volbách poprvé, Sebastian Kuršel takový výsledek nečekal.
„Chtěl bych poděkovat všem lidem, kteří šli volit, protože i ta volební účast se zvýšila oproti posledním volbám, takže lidé očividně chtějí změnu. A teď chceme zkusit sestavit koalici," řekl Kuršel, který je kulturním ředitelem společnosti Fabrika 1861.
Podle něj osloví všechna uskupení, která se dostala do zastupitelstva. Nejprve chce začít jednat se zástupci ANO a Volby pro Semily, kteří dosud město vedli. „To jsou ti první, se kterými se budu bavit, protože ti byli doteď u kormidla. Mnoho věcí tady udělali dobře, ale myslím si, že i oni potřebují nový svěží vítr," dodal Kuršel.
Spokojený s výsledkem byl lídr kandidátky ANO a dosavadní místostarosta města a poslanec David Pražák. „I když to teď bude asi trošku složitější. Jsme tam tři subjekty, které mají stejný počet mandátů. Uvidíme, co se s tím bude dít dál," řekl Pražák.
I když s fungováním dosavadní radniční koalice byl spokojený, chce jednat i s vítězem voleb. „My jsme se před začátkem voleb netajili tím, že bychom chtěli pokračovat v projektech, které tady máme nastartované. A samozřejmě ten výsledek, který je, tak znamená to, že bychom měli nějakým způsobem spolupracovat. Ale nechceme se vymezovat, že někdo dá dohromady nějakou většinu, a pak toho, kdo vyhrál, odstrčí. To není úplně moje strategie," dodal.
Jablonec nad Nisou
Volby v Jablonci nad Nisou podruhé vyhrálo ANO, získalo opět devět mandátů v zastupitelstvu, které má 30 členů. Druzí skončili Starostové pro Liberecký kraj se sedmi mandáty. Třetí ODS bude mít čtyři zastupitele. Voleb se zúčastnilo 38,55 procenta voličů.
Čtvrté Společně pro Jablonec má tři mandáty, tři zastupitele budou mít na pátém místě Piráti. Šestá je SPD se dvěma mandáty. Sedmou příčku obsadí Spolu se Sportovci se dvěma zastupiteli.
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Jablonečtí Starostové byli spokojeni už v průběhu sčítání. „Jednat budeme se všemi, kteří se do zastupitelstva dostanou. Počítáme, že skončíme druzí a náš výsledek bude skokově lepší než jsme měli v minulém období. Měli bychom být jedním z lídrů při vyjednávání," uvedla lídryně jabloneckých Starostů Jana Hamplová. Její hnutí by chtělo získat i post primátora. „Zatím bych to nespecifikovala, ale nasnadě je primátor a náměstek pro oblast humanitární," dodala.
Dosavadní primátor Miloš Vele z ODS chce jednat se všemi subjekty. „Setkali jsme se se všemi subjekty ještě před volbami, věřím tomu, že jsme schopni utvořit jakoukoliv koalici,“ uvedl pro Drbnu.
Vítězný Milan Kroupa z ANO také hodlá jednat se všemi stranami kromě jedné. „Jednat nebudeme se Společně pro Jablonec,“ sdělil.