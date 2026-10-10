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ANO má výhru v Jablonci, ztratilo Lípu. Změna v Semilech

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Dennívýzva
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Jak dopadly volby v okresních městech Libereckého kraje? ANO sice vyhrálo v Jablonci, ale ztratilo neotřesitelnou pozici v České Lípě, kde skončilo druhé za Živou Lípou. Také dosavadní starostka Semil Lena Mlejnková se s uskupením Volba pro Semily umístila až na třetím místě.
ANO má výhru v Jablonci, ztratilo Lípu. Změna v Semilech

ANO má výhru v Jablonci, ztratilo Lípu. Změna v Semilech

Zdroj: Martina Petrášková
Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 10.10.2026 18:41

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Liberecká Drbna

Liberec a okolí očima, které vidí zblízka. Liberecká Drbna přináší aktuální zprávy, příběhy i kauzy z regionu, který má svou specifickou energii – od hor přes města až po malé obce. Politika, doprava, kultura, bezpečnost i komunální dění – to vše je tu přehledně, svižně a bez zbytečných...

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