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D1 u Ostravy zablokovala nehoda tří aut, dvě začala hořet. Zranilo se pět lidí

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Dálnici D1 u Klimkovic ve směru na Brno zablokovala dnes po poledni nehoda tří aut. Lehce se při ní zranilo pět lidí, hasiči museli likvidovat požár dvou automobilů. Na místo letěl i vrtulník. Zprovoznění dálnice se předpokládá kolem 15:00 hodin.
Nehoda na D1 u Ostravy

Nehoda na D1 u Ostravy

Zdroj: Ostravská Drbna
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Ostravská Drbna

Ostrava je syrová, upřímná a má svůj rytmus – a Ostravská Drbna to ví. Přináší zprávy, které jdou rovnou k věci: nehody, rozhodnutí města, protesty, kulturní dění i příběhy z ulic, které by jinde zapadly. Nehraje si na formality – mluví tak, jak se v Ostravě žije: na rovinu. Vedle zpravodajství...

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