Při výměně hodinek přišel o téměř půl milionu. Policie pátrá po podvodníkoviPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Při výměně hodinek přišel o téměř půl milionu. Policie pátrá po podvodníkovi.
Vážně popáleného seniora ošetřovali v sobotu ráno záchranáři po požáru hausbotu na hladině v katastru...
Nový tým Jihostroje se v pondělí poprvé sešel a zahájil přípravu na sezonu. Hned první den čekalo hráče...
K tonoucímu muži v Týně nad Vltavou vyjížděli v sobotu před čtvrtou hodinou odpoledne jihočeští záchranáři....
Jihočeský kraj i některá města na jihu Čech v posledních letech výrazně více investují. Využívají přitom...
Články z Budějcké Drbny přinášejí aktuální dění z Českých Budějovic a celého Jihočeského kraje. Věnují se tématům, která přímo ovlivňují život místních obyvatel – od politiky, dopravy a školství přes kriminalitu až po kulturu, sport a každodenní zajímavosti z regionu. Obsah je čtivý, svižný a...Všechny články tohoto autora →
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