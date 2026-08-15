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Při výměně hodinek přišel o téměř půl milionu. Policie pátrá po podvodníkovi

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Dennívýzva
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O téměř 500 tisíc korun přišel muž, který se v Českých Budějovicích pokusil vyměnit své hodinky Omega Seamaster Planet Ocean za luxusní Rolex Daytona. Druhý muž, který se při schůzce představil jako Maroš ze Slovenska, mu předal hodinky, které ale podle dokumentů neodpovídaly jejich skutečnosti. Případem se zabývají policisté z obvodního oddělení Čtyři Dvory.
Při výměně hodinek přišel o téměř půl milionu. Policie pátrá po podvodníkovi.

Při výměně hodinek přišel o téměř půl milionu. Policie pátrá po podvodníkovi.

Zdroj: Budějcká Drbna
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Budějcká Drbna

Články z Budějcké Drbny přinášejí aktuální dění z Českých Budějovic a celého Jihočeského kraje. Věnují se tématům, která přímo ovlivňují život místních obyvatel – od politiky, dopravy a školství přes kriminalitu až po kulturu, sport a každodenní zajímavosti z regionu. Obsah je čtivý, svižný a...

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