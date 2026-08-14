V Liberci se úředníci do zámku a bývalé Kooperativy přestěhují na podzimPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
V Liberci se úředníci do zámku a bývalé Kooperativy přestěhují na podzim
Stovky prověřených osob, desítek vozidel a nasazení špičkové techniky. Cizinecká policie se společně s...
Zatímco bazénovou filtraci za tisíce korun pronesl bez povšimnutí, aniž by ji zaplatil, osudným se mu stal...
Hygienici po týdnu zrušili zákaz koupání pro Hamerské jezero v Hamru na Jezeře na Českolipsku. I tak ale...
Fanoušci cyklistiky z Liberce a okolí mají pohotovost. V pátek odpoledne do Libereckého kraje zamíří...
Liberec a okolí očima, které vidí zblízka. Liberecká Drbna přináší aktuální zprávy, příběhy i kauzy z regionu, který má svou specifickou energii – od hor přes města až po malé obce. Politika, doprava, kultura, bezpečnost i komunální dění – to vše je tu přehledně, svižně a bez zbytečných...Všechny články tohoto autora →
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