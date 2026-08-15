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Lidl prodává jednu z největších zahradních vychytávek za 200 Kč. Jinde stojí přes 5 000 Kč

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Cenovka, která vypadá jako tiskařská chyba. Nástroj, který slibuje revoluci na vaší zahrádce za méně peněz, než stojí víkendový oběd. Tisíce lidí už si ho pořídilo, diskuse kutilů se hemží nadšenými i skeptickými hlasy. Jenže co když vám internetové titulky lžou o tom, kolik vlastně stojí konkurence? A hlavně – vydrží vůbec první keř?
Lidl prodává jednu z největších zahradních vychytávek za 200 Kč. Jinde stojí přes 5 000 Kč

Lidl prodává jednu z největších zahradních vychytávek za 200 Kč. Jinde stojí přes 5 000 Kč

Zdroj: pexels
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Tento článek byl publikován ze zdrojů NESPECHEJ.cz

Nespechej.cz je pozvánka zpomalit – a znovu si všimnout věcí, které běžně přehlížíme. Web nabízí inspiraci k jednoduššímu, vědomějšímu životu, který není o výkonech, ale o rovnováze. Témata se točí kolem zdraví, duševní pohody, rodiny, vztahů i smysluplného využití času. Namísto radikálních změn...

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