Lidl prodává jednu z největších zahradních vychytávek za 200 Kč. Jinde stojí přes 5 000 Kč

Cenovka, která nutí dvakrát mrknout
V regálech Lidlu se objevil kousek, jehož cena vyvolala vlnu nedůvěry. PARKSIDE® PGSA 4 D5 – akumulátorové nůžky na trávu a keře – stojí pouhých 199,90 Kč. Ano, přečetli jste správně. Za cenu oběda v hospodě.
Zákazníci zpočátku tipovali, že jde o akční výprodej nebo omylem vynechanou nulu. Nic z toho. Tenhle zahradní nástroj je skutečně běžně dostupný za dvě stovky. Bez kabelů, bez benzínu, bez komplikací.
Podobné akumulátorové nůžky značek jako Bosch, Gardena nebo Fieldmann se pohybují mezi 800 a 2 200 korunami.
Co vlastně dostanete za dvě stovky?
Technicky vzato nabízí přístroj parametry, které pro běžnou domácí údržbu fungují. Uvnitř najdete Li-Ion baterii 4,0 V s kapacitou 2,0 Ah, která vydrží až 45 minut nepřetržité práce. Nabíjení zajišťuje moderní USB-C port – v balení je metrový kabel.
Adaptér do zásuvky chybí, ale klidně použijete ten od mobilu. Rukojeť se otáčí o 180°, LED dioda ukazuje stav nabití. Nože se vyměňují nacvaknutím – bez šroubováku, bez nářadí.
Zkouška na živé zahrádce
Představte si padesátimetrovou předzahrádku s okrasným trávníkem a třemi malými keříky buxusu. Po posečení hlavní plochy zbývá doladit detaily – okraje kolem obrubníků, místa u kmenů stromů.
Nasadíte nůž na trávu (šířka 8,4 cm). Za čtvrt hodiny máte hotovo. Pak stisknete tlačítko, vyměníte za 12cm lištu na keře a pustíte se do buxusů. Dokud stříháte mladé zelené výhonky do půl centimetru, jede to hladce.
Jenže pak narazíte na starší dřevnatou větev – průměr jeden centimetr. Motor se zastaví. Sepne pojistka. Konec. Celá práce trvala půl hodiny, baterie nevydržela. Nůžky putují na nabíječku do garáže.
Co říkají ti, kdo to zkoušeli
Recenze zákazníků jsou vesměs pozitivní, produkt dohromady získal 4,3 hvězdičky z pěti.
"Zakoupila jsem pro dočištění trávníku kolem záhonů apod., kde se s velkou sekačkou zle manévruje. Tuto funkci plní dobře. Ovládání je intuitivní, výkon odpovídá ceně. Lehký do ruky, intuitivní ovládání," píše jedna z uživatelek.
"Něco málo to vystříhá, ale trvá to dlouho a záběr je malý. Zbytečná věc," uvádí jiný recenzent.
Pro koho to je a pro koho ne
Hledáte profesionální stroj na celodenní práci? Musíte sáhnout po 18V modelech s výrazně vyšší kapacitou. Ty ale stojí tisíce.
Máte malou zahrádku? Potřebujete občas začistit okraje trávníku nebo vytvarovat drobný keřík? Pak jsou tyto nůžky skvělým a neuvěřitelně levným pomocníkem.
Za necelých dvě stě korun získáte nástroj, který splní přesně to, k čemu byl navržen. Nic víc, nic míň.
Zdroje článku: PARKSIDE® | Aku nůžky na trávu a živý plot PGSA 4 D5 - Lidl, nespechej.cz
Autor článku: Tereza Holubová