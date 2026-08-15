Letní hody: Tvarohové knedlíky plněné šťavnatými jahodami

Sladké obědy doma nedělám moc často, ale tvarohové knedlíky s jahodami jsou moje letní stálice. V sezóně prostě nechybějí, protože je naše rodina má ráda natolik, že na stole dlouho nevydrží. Základem je jemné tvarohové těsto, které chce jen správně zpracovat a nepřehnat to s moukou. U nás se jí ještě horké, přelité máslem a posypané cukrem. Někdy přijde navrch i lžička zakysané smetany.
Recept není složitý, jen působí poctivě a trochu svátečně. Základ se v domácích kuchyních opakuje pořád dokola:
tvaroh, vejce, špetka soli a mouka. Někdo používá polohrubou, jiný hrubou. Tady je vidět, jak moc je to rodinná záležitost. Každý dělá těsto trochu jinak. Já držím variantu, která je měkká, ale ještě se dá bez větších potíží zabalit kolem . jahody
Můj tip: Jahody před balením vždycky dobře osuším. Když zůstanou mokré, těsto po nich klouže a knedlíky se zavírají hůř, než by bylo příjemné. Jahodové knedlíky patří k českému létu
Sladké
mají v ovocné knedlíky české kuchyni svoje pevné místo už dlouho. Patří k jídlům, která člověku hned připomenou prázdniny, chalupu nebo oběd u babičky. Právě jahody bývají jednou z nejvděčnějších letních náplní. Jsou měkké, šťavnaté a do jemného tvarohového těsta zapadnou přirozeně. Není divu, že se k nim vracejí domácí kuchařky i známí kuchaři, kteří u nich oceňují hlavně jednoduchost a poctivé suroviny. Recept na jemné tvarohové knedlíky s jahodami
Počet knedlíků: 16 až 18 kusů Ingredience, které budeme potřebovat 250 g měkkého tvarohu v kostce 1 ks vejce 1 špetka soli 200 g polohrubé mouky 16 až 18 ks menších jahod 80 g másla 3 lžíce moučkového cukru 150 g zakysané smetany 1 lžíce lyofilizovaných jahod, rozdrcených na posypání několik lístků máty na ozdobu, pokud chcete Postup přípravy jahodových knedlíků z tvarohového těsta
1. Do mísy dejte
tvaroh, přidejte vejce, sůl a většinu polohrubé mouky. Nejdřív vše promíchejte lžící, pak směs rychle spojte rukou do měkkého těsta. Když se lepí moc, přisypte ještě trochu mouky, ale po menších dávkách.
2. Hotové
těsto nechte 5 až 10 minut odpočinout. Mouka mezitím nasákne a těsto se pak tvaruje výrazně líp. Tahle krátká pauza je překvapivě důležitá.
3. Mezitím omyjte
jahody, odstraňte stopky a dobře je osušte. Větší kusy klidně přepulte, menší nechte vcelku.
4. Těsto rozdělte na
16 až 18 dílků. Každý kousek v dlani lehce zploštěte, doprostřed vložte jahodu a těsto kolem ní pečlivě uzavřete. Spoj vždycky dobře zamačkejte, aby se knedlík při vaření neotevřel.
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5. V hrnci přiveďte k varu dostatek vody a lehce ji osolte. Jakmile začne vřít, stáhněte plamen na mírnější var a vložte do ní připravené
knedlíky. Neměly by se vařit v prudkém varu, spíš jen zlehka.
6. Knedlíky vařte přibližně
7 až 8 minut. Během vaření s nimi jednou opatrně pohněte, aby se nepřichytily ke dnu. Jakmile vyplavou a těsto zpevní, jsou hotové. Zdroj: Matěj Baťha, Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0, Naplněné knedlíky vaříme v osolené vodě
7. Uvařené
knedlíky vyjměte děrovanou naběračkou a hned je propíchněte špejlí nebo vidličkou. Pára tak uteče ven a knedlíky se zbytečně nesrazí.
8. Na pánvi nebo v menším rendlíku rozpusťte
máslo. Částí hned přelijte horké knedlíky, aby se neslepily a zároveň hezky voněly.
9. Podávejte je posypané
moučkovým cukrem, s kopečkem zakysané smetany a případně s rozdrcenými lyofilizovanými jahodami navrch. Nejlepší jsou čerstvě uvařené, ale v lednici vydrží i do druhého dne. Rady šikovné hospodyňky pro milovníky jahod a sladkých obědů Když je těsto moc měkké, přisypávejte mouku po menších dávkách. Pokud jí dáte příliš, knedlíky budou hutné. Nejlépe fungují menší a pevnější jahody. Do těsta se balí snáz a při vaření nepouštějí tolik šťávy. Kdo má rád sytější verzi, může přidat i opraženou strouhanku na másle. U nás doma ale většinou vyhraje jen máslo, cukr a smetana. Když vím, že budu knedlíky podávat později, vytvaruji je předem a položím na lehce pomoučené prkénko. Pak je dám na chvíli do chladu. Těsto zpevní a práce s nimi je potom klidnější.
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Zdroj: Autorský text redakce Cooky.cz, částečně upraveno AI, recept a foto Renata Malíková