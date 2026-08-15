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Kluk s klavírem dobyl Letnou, napsal dojatý Bouček. Mareš na stejném koncertu prodával lístky na jinou show

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Marek Ztracený v pátek 7. srpna 2026 vyprodal Letenskou pláň jako první český interpret v historii. Reakce dvou známých tváří na stejný večer nemohly být odlišnější.
Kluk s klavírem dobyl Letnou, napsal dojatý Bouček. Mareš na stejném koncertu prodával lístky na jinou show

Kluk s klavírem dobyl Letnou, napsal dojatý Bouček. Mareš na stejném koncertu prodával lístky na jinou show

Zdroj: Nextfoto
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Tento článek byl publikován ze zdrojů VIPživot.cz

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