Kluk s klavírem dobyl Letnou, napsal dojatý Bouček. Mareš na stejném koncertu prodával lístky na jinou show

Desítky tisíc lidí, obří stage, oficiálně „nejnákladnější koncert v historii“ jeho kariéry, a nad tím vším jeden kluk za klavírem, který před pár lety plnil kluby pro tři sta lidí. Patrik Bouček zareagoval emotivním postem, ve kterém Ztraceného výkon oslavil. Leoš Mareš mezitím na svých sociálních sítích odbočil k prodeji vstupenek na budoucí koncert Adama Ďurici. Dva výstupy ze stejného večera, dva úplně jiné komunikační světy.
Letná jako milník české pop music
Letenská pláň není jen park nad Vltavou. Je to prostor, kde se historicky scházely statisícové davy, od politických demonstrací po koncerty světových hvězd. Že tam dosud nehrál žádný český sólový interpret, potvrdila i zpráva TN.cz už při ohlášení akce v říjnu 2025.
Ztracený do toho šel s vědomím, co to znamená. V rozhovoru pro Novinky mluvil o kapacitě až osmdesát tisíc diváků, kterou chtěl kvůli komfortu případně omezit. Pro kontext: tři vyprodané Edeny v roce 2023 znamenaly dohromady sto tisíc vstupenek, letní turné 2025 přes sto šedesát tisíc návštěvníků. Letná měla být logickým dalším krokem. A byla: status „vyprodáno“ se na oficiálním webu objevil ještě před dnem D.
Bouček tleskl, Mareš prodával
Boučkova reakce fungovala přesně tak, jak se od diváka velkého koncertu čeká. Veřejný post plný uznání, dojatý tón, ocenění momentu. Přesné znění jeho příspěvku se z veřejně archivovaných zdrojů nepodařilo dohledat, ale rámec je jasný: šlo o oslavu večera a Ztraceného výkonu.
Marešův výstup měl jinou logiku. Podle dostupných informací využil koncertní atmosféru k promo odbočce, odkazu na avizovaný koncert Adama Ďurici v O2 areně, plánovaný na leden 2028. Žádné veřejné blahopřání, žádný oslavný komentář. Místo toho prodejní sdělení namířené na vlastní publikum.
Tady je důležité říct, že Mareš tím nedělal nic, co by nedělal běžně. Už v roce 2022 popisoval Týden jeho fungování jako promotéra cizích koncertů, od Dary Rolins přes Štefana Margitu po Kapitána Dema. Instagram a Ranní show jsou jeho prodejní kanály a zapíná je prakticky nepřetržitě. Ještě v červnu 2026 veřejně řešil přidávání dalšího koncertu Ewy Farne v Edenu. Promo na cizí akci uprostřed cizího koncertu je pro něj spíš provozní rutina než výjimka.
Dvě role, ne dvě války
Média ráda staví Boučka a Mareše do pozice profesních rivalů. A kontrast jejich reakcí na letenský večer tomu nahrává: jeden slaví, druhý prodává. Jenže číst z toho osobní válku nebo záměrnou provokaci vůči Ztracenému by bylo příliš silné tvrzení.
Bouček komunikoval jako divák a komentátor. Mareš jako byznysový hráč, který svůj dosah zpeněžuje nepřetržitě. Obě role jsou legitimní, obě jsou konzistentní s tím, jak se oba dlouhodobě prezentují. Co lze Marešovi vytknout, je načasování: využít atmosféru cizího historického milníku k prodeji vstupenek na jinou akci působí necitlivě, i když to zapadá do jeho modelu.
Ďurica a Mareš: profesní, ne manažerská vazba
Adam Ďurica, slovenský zpěvák, jehož koncert Mareš propagoval, není podle dostupných oficiálních zdrojů pod Marešovým managementem. Na Ďuricově webu figuruje jako manažer a booking Peter Riava. Profesní propojení ale existuje: Ďurica vystoupil na lednovém benefičním koncertu pro Patrika Hezuckého, který Mareš organizoval, a byl i hostem jeho show v Ostravar Aréně. Mareš tedy funguje spíš jako promotér s dosahem než jako klasický manažer, a právě ten dosah je to, co prodává.
Co zůstává nezodpovězené
Zda Ztracený o Marešově promo věděl předem, není známo. Jak přesně bylo Marešovo sdělení formulované, nelze bez archivovaného příspěvku ověřit. A finální počet diváků na Letné zatím nikdo oficiálně nezveřejnil.
Jisté je jedno: kluk s klavírem odehrál večer, o kterém se mluví. A mluví se o něm i díky tomu, že dva známí muži z branže ukázali na stejném místě dvě úplně odlišné verze toho, k čemu jsou sociální sítě.
Zdroj: VIPživot.cz
Autor: Ema Richterová