Centrum.cz
InternetFirmyReceptySlovníky
Reklama
1 min

Ukradl filtraci za tisíce, chytli ho kvůli sušenkám za dvacku. Zloděje doběhla mlsná

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Zatímco bazénovou filtraci za tisíce korun pronesl bez povšimnutí, aniž by ji zaplatil, osudným se mu stal následný neuvážený lov na sladké. Mladý muž v České Lípě neodolal kokosovým sušenkám za dvacku, jenže je nezaplatil a při následném úniku se popral s ostrahou. Ke rvačce byla přivolána městská policie a strážníci pak zloděje dopadli na nedaleké autobusové zastávce, kde objevili u muže i originálně zabalenou pískovou filtraci. A vyprávění o tom, že ji dostal od kamaráda, neuvěřili.
Ukradl filtraci za tisíce, chytli ho kvůli sušenkám za dvacku. Zloděje doběhla mlsná

Ukradl filtraci za tisíce, chytli ho kvůli sušenkám za dvacku. Zloděje doběhla mlsná

Zdroj: Liberecká Drbna
Reklama
Další články z Liberecká Drbna
Paliva v Libereckém kraji od minulého týdne zlevnila
Paliva v Libereckém kraji od minulého týdne zlevnila
V Liberci se úředníci do zámku a bývalé Kooperativy přestěhují na podzim
V Liberci se úředníci do zámku a bývalé Kooperativy přestěhují na podzim

Liberecký magistrát chystá stěhování asi šestiny svých úředníků. Část zámku v horním centru města a bývalou...

Lovy na nelegální migranty v kraji: Policisté nasadili i detektor srdce
Lovy na nelegální migranty v kraji: Policisté nasadili i detektor srdce

Stovky prověřených osob, desítek vozidel a nasazení špičkové techniky. Cizinecká policie se společně s...

Hygienici zrušili zákaz pro Hamerské jezero, kvalita vody je přesto špatná
Hygienici zrušili zákaz pro Hamerské jezero, kvalita vody je přesto špatná

Hygienici po týdnu zrušili zákaz koupání pro Hamerské jezero v Hamru na Jezeře na Českolipsku. I tak ale...

Elitní cyklisté míří do Liberce. Dvakrát zdolají Výpřež, cíl pod vrcholem Ještědu
Elitní cyklisté míří do Liberce. Dvakrát zdolají Výpřež, cíl pod vrcholem Ještědu

Fanoušci cyklistiky z Liberce a okolí mají pohotovost. V pátek odpoledne do Libereckého kraje zamíří...

Tento článek byl publikován ze zdrojů Liberecká Drbna

Liberec a okolí očima, které vidí zblízka. Liberecká Drbna přináší aktuální zprávy, příběhy i kauzy z regionu, který má svou specifickou energii – od hor přes města až po malé obce. Politika, doprava, kultura, bezpečnost i komunální dění – to vše je tu přehledně, svižně a bez zbytečných...

Všechny články tohoto autora →
Liberecká Drbna
Další články z kategorie Liberecký kraj
Zobrazit více
ZprávyDomácíRegionálníLiberecký kraj
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.