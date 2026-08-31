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Trenér Crvené zvezdy po vyřazení v Plzni bije na poplach. Velká kritika rozhodčích a žádost k UEFA

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Ještě na začátku druhé půle odvety držela Crvena zvezda ve Štruncových sadech postupový stav. Pak přišla červená karta pro Osmana Bukariho a Plzeň otočila dvojzápas čtyřmi góly. Španělský kouč hostů Albert Riera po zápase mluvil hlavně o rozhodčích.
Trenér Crvené zvezdy po vyřazení v Plzni bije na poplach. Velká kritika rozhodčích a žádost k UEFA

Trenér Crvené zvezdy po vyřazení v Plzni bije na poplach. Velká kritika rozhodčích a žádost k UEFA

Zdroj: FC Viktoria Plzeň
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Tento článek byl publikován ze zdrojů SportWin

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