Trenér Crvené zvezdy po vyřazení v Plzni bije na poplach. Velká kritika rozhodčích a žádost k UEFAPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Trenér Crvené zvezdy po vyřazení v Plzni bije na poplach. Velká kritika rozhodčích a žádost k UEFA
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