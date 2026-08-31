Na Android 17 jsme čekali dlouho, ale spousta lidí je zklamaných. Desítky telefonů Samsung, Xiaomi i Google ho nedostanou

Čekání na stabilní verzi trvalo měsíce. Beta běžela od února, stabilita platformy přišla na konci března a finální OTA se rozjelo až v červnu. Pro majitele podporovaných Pixelů to byl den oslav. Pro miliony lidí s Galaxy S22, Redmi Note 11 Pro nebo Pixelem 5a to byl den, kdy se definitivně potvrdilo, že jejich telefon dosáhl stropu. A právě tady leží skutečné zklamání: ne v tom, co Android 17 přináší, ale v tom, kolika lidem zůstane zapovězený.
Co Android 17 vlastně přinesl a proč to někoho zklamalo
Android 17 není revoluční redesign. Google vsadil na bezpečnost, soukromí, vylepšené indikátory oprávnění a okenní režim pro velké displeje. Jsou to změny důležité, ale ne efektně viditelné. Kdo čekal vizuální převrat, odchází s prázdnýma rukama.
Důležitější než nové funkce je ale technický podtext. AOSP release notes výslovně uvádějí ukončení podpory paměťového subsystému ION, protože všechny linuxové kernely, které ho potřebovaly, dosáhly konce životnosti v prosinci 2025. Prakticky řečeno: starší čipy a ovladače přestávají dávat smysl nejen marketingově, ale i technicky. Android 17 prostě na starším hardwaru nemá na čem stát.
Samsung: devět modelů, které zůstanou na Androidu 16
Samsung v únoru 2022 slíbil čtyři generace velkých Android updatů pro vlajkové a vybrané střední modely. Ten slib teď doběhl. Následující telefony startovaly na Androidu 11 nebo 12 a čtyři generace upgradů je dovedly maximálně k Androidu 16:
- Galaxy S22, S22+, S22 Ultra
- Galaxy S21 FE 5G
- Galaxy Z Fold3 5G, Z Flip3 5G
- Galaxy A53 5G, A33 5G, A73 5G
Důležitá nuance: konec Android updatů u Samsungu neznamená okamžitý konec všeho. Firma bezpečnostní záplaty odděluje od velkých OS upgradů a některé z těchto modelů ještě mohou dostávat kvartální nebo půlroční bezpečnostní záplaty. Ale nový Android? Ten už ne.
Pro kontext: Galaxy S22 se v Česku stále objevuje v bazarových nabídkách na DATARTu s dvanáctiměsíční zárukou. Telefon, který zákazník koupí se zárukou, už nikdy nedostane nejnovější systém. To je realita, se kterou je dobré počítat.
Google Pixel: ostrá čára za pětkou
Google má nejpřehlednější politiku ze všech tří značek. Seznam podporovaných zařízení pro Android 17 začíná u Pixelu 6 a končí u Pixelu 10a. Všechno pod Pixelem 6 je za hranou, a to jak pro systémové, tak pro bezpečnostní aktualizace.
Jistě vyřazené modely:
- Pixel 5a 5G, Pixel 5, Pixel 4a 5G, Pixel 4a, Pixel 4, Pixel 4 XL a starší
Celkem jde o nejméně 14 modelů napříč generacemi. Pixel 6 přitom přežil díky pětileté podpůrné kohortě, protože startoval na Androidu 12 a jeho okno ještě v létě 2026 drží. Pixel 5a, uvedený jen o rok dříve, už ne. Jeden rok rozdíl, úplně jiný osud.
Xiaomi, Redmi a POCO: nejméně přehledná situace
Tady je to nejsložitější. Xiaomi k dnešnímu dni nemá jeden jednoduchý globální seznam „Android 17 dostane / nedostane“. Má EOL seznamy, má plány nasazení HyperOS 3, ale jednotný přehled chybí. Z oficiálního Xiaomi Security Center a dalších zdrojů lze ale jistě identifikovat nejméně 18 modelů, které jsou mimo hru:
- Xiaomi 12X, 11T, 11T Pro, 11 Lite 5G NE
- Redmi Note 11 Pro, Note 11 Pro 5G, Note 11 Pro+ 5G, Note 11S, Redmi 10A, Redmi 10C
- POCO F4, F4 GT, X4 GT, X4 Pro 5G, M5, M5s, C40, C51
Pozor ale na paušální závěry. Xiaomi 12 a Xiaomi 12 Pro firma stále drží v globálním plánu nasazení HyperOS 3, takže ne každý „starší Xiaomi z roku 2022″ je automaticky mrtvý. Kdo má jeden z těchto dvou modelů, ještě nemusí panikařit.
Co ale stojí za zmínku: Xiaomi oficiálně uvádí minimum „typicky alespoň dva roky“ bezpečnostních aktualizací. Ve srovnání se sedmiletou podporou novějších Pixelů a Samsungů je to propastný rozdíl. Kdo kupuje levnější Redmi nebo POCO, platí nižší cenu i kratší budoucností.
Co dělat, když váš telefon Android 17 nedostane
Nejdůležitější otázka není „dostanu Android 17?“, ale „dostávám ještě bezpečnostní záplaty?“. Dokud ano, telefon funguje normálně: bankovnictví, aplikace, běžné používání. Zlom přichází až s koncem bezpečnostních záplat. Tam už riziko reálně roste.
Jak si to ověřit:
- Samsung: Nastavení → O telefonu → Informace o softwaru; aktualizace přes Nastavení → Aktualizace softwaru
- Pixel: veřejný seznam podporovaných zařízení na stránkách Google
- Xiaomi: Nastavení → O telefonu → Aktualizace systému, plus EOL seznam na Xiaomi Security Center
A pokud váš model už skutečně vypadl i z bezpečnostní podpory a používáte ho na banku, práci nebo citlivá data? Pak má smysl přemýšlet o výměně. Samsung aktuálně nabízí Galaxy A26 5G od 299 eur, A36 5G za 379 eur a A56 5G za 479 eur, všechny tři s příslibem šesti let aktualizací. V přepočtu kolem 7 500 až 12 000 Kč za telefon, který vydrží softwarově až do roku 2031.
Třicet osm telefonů od tří značek, to je konzervativní spodní hranice. Skutečný počet modelů bez Androidu 17 je napříč celým trhem výrazně vyšší. Android 17 sám o sobě není zklamání. Zklamání je zjistit, že váš stále funkční telefon ho už nikdy neuvidí.
Zdroj: Mobify.cz - Váš párťák ve světě elektroniky
Autor: Oliver Cerman