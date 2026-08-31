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Na Android 17 jsme čekali dlouho, ale spousta lidí je zklamaných. Desítky telefonů Samsung, Xiaomi i Google ho nedostanou

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Google 16. června 2026 konečně vypustil Android 17. Jenže nejméně 38 stále používaných modelů od tří největších značek na něj už nikdy nedosáhne.
Android telefon, seznam aplikací, nastavení

Android telefon, seznam aplikací, nastavení

Zdroj: Pexels
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Mobify.cz

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