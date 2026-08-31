Vyzkoušejte zapomenutý trik s trojobalem a řízky už nebudete chtít jíst na jiný způsob. Strouhanka bude krásně nadýchaná a křupavá

Vyzkoušejte zapomenutý trik s trojobalem a řízky už nebudete chtít jíst na jiný způsob. Strouhanka bude krásně nadýchaná a křupaváPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
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Zkušenost redakce
Vyzkoušeli jsme trik s jedlou sodou. Funguje, ale stačí jí opravdu málo
Jedlá soda ve strouhance není úplně nesmyslný trik, ale rozhodně neplatí, že čím více jí přidáte, tím křupavější řízek dostanete. Při našem zkoušení se osvědčilo přidat jen opravdu malé množství, zhruba špetku na misku strouhanky. Trojobal po usmažení působil o něco lehčeji a na povrchu byl výrazněji křupavý.
Rozdíl ale nebyl tak dramatický, aby zachránil špatně připravený řízek. Mnohem větší roli hrálo to, jestli bylo maso před obalováním dobře osušené a zda šel řízek do dostatečně rozpáleného tuku. Právě nízká teplota způsobila v našem testu největší rozdíl: strouhanka nasákla tukem a místo křupavého obalu vznikla spíš těžká měkká vrstva.
S jedlou sodou bychom zároveň zacházeli opatrně. Pokud jí dáte příliš, může se projevit lehce zásaditá, nahořklá chuť. Jestli tedy chcete trik vyzkoušet, berte sodu opravdu jen jako drobný bonus. Základem dobrého řízku zůstává suché maso, nepřemačkaná strouhanka a správně rozpálený tuk.
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