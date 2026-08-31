Potkali se v divadle, vzali se potají a dceru pojmenovali Míla. Pauhofová žije s mladým hudebníkemPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Potkali se v divadle, vzali se potají a dceru pojmenovali Míla. Pauhofová žije s mladým hudebníkem
Veronika Freimanová říká totéž už čtrnáct let. Teď to jen vyslovila nejostřeji za celou dobu, a její...
Ondřej Koběrský podle odhadu Forbesu inkasuje 68 milionů korun ročně. Poslední v první desítce, Kluci z...
Aneta Vignerová čtyři roky po aféře znovu odmítla rámec ženského souboje. Nevěru svého muže popsala jako...
Jiří Panzner, kterého diváci šestnáct let znají jako Eddieho Rambouska z Ulice, v rozhovoru pro Super.cz...
Články z VIPŽivot.cz nabízejí čtenářům možnost nahlédnout do života známých osobností – bez bulvární senzace, ale s důrazem na lidskou stránku slávy, vztahů i každodenní reality celebrit. Obsah se věnuje nejen aktuálním událostem ve světě showbyznysu, ale i osobním příběhům, kariérním zlomům nebo...Všechny články tohoto autora →
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