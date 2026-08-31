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Kdy už je rodičovský trest zločinem? Vítěz Zlaté palmy Fjord zvedá ze židle už v prvním traileru

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Co je ještě výchova a co už násilí? Právě na nebezpečně tenké hranici mezi kulturními hodnotami, vírou a pravomocí státu stojí Fjord, drama rumunského režiséra Cristiana Mungiu, které letos v Cannes získalo Zlatou palmu. První trailer nastiňuje příběh rodiny, jejíž život během několika okamžiků rozvrátí podezření z fyzického násilí na dětech. Rumunský otec Mihai (Sebastian Stan) a jeho norská manželka Lisbet (Renate Reinsve) vychovávají v Norsku pět dětí, jenže po jednom znepokojivém nálezu se do jejich domácnosti naveze reálná sociální služba Barnevernet a potomky rodičům odebere. Společnost Aerofilms uvede intenzivní a provokativní snímek v českých kinech od 15. října.
Kdy už je rodičovský trest zločinem? Vítěz Zlaté palmy Fjord zvedá ze židle už v prvním traileru

Kdy už je rodičovský trest zločinem? Vítěz Zlaté palmy Fjord zvedá ze židle už v prvním traileru

Zdroj: Kinobox.cz
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Kinobox.cz

Kinobox.cz je komplexní filmová databáze a průvodce světem filmu i seriálů. Uživatelům nabízí rozsáhlý katalog českého i zahraničního titulu, uživatelská a kritická hodnocení, žebříčky a aktuální kinoprogram. Pomáhá také s rychlým výběrem obsahu ke sledování na streamovacích platformách (VOD) i v...

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