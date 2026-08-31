Kdy už je rodičovský trest zločinem? Vítěz Zlaté palmy Fjord zvedá ze židle už v prvním traileru

Upoutávka doslovně zdůrazňuje bilingvní povahu domácnosti, v níž se mísí rumunština s norštinou a angličtinou, a především otázku, co vlastně znamená „fyzický“ trest. „Definujte ‚fyzicky‘,“ odpovídá jedna z dcer při výslechu na dotaz, zda ji rodiče fyzicky trestají. Mungiu tím rozehrává spor, který není zdaleka jen o jednom konkrétním případu. Na jedné straně stojí tradiční a hluboce věřící rodiče, na druhé moderní evropská společnost přesvědčená o právu chránit děti i před výchovnými postupy, které se rodičům mohou jevit jako přirozené a tradiční.
Fjord se tak tematicky pohybuje někde mezi civilními rodinnými dramaty a paranoidními soudními thrillery, přičemž podobně jako v Anatomii pádu hledá pravdu v případu, kde se jednotlivé výpovědi mohou stát stejně důležitými jako hmatatelné důkazy. Mungiu, autor Zlatou palmou oceněných 4 měsíců, 3 týdnů a 2 dnů, ale tentokrát nesleduje pouze osobní tragédii. Zajímá ho střet kultur, náboženství, rodičovských práv a mocenského aparátu, který může jediným rozhodnutím obrátit život celé rodiny naruby.
Tomu odpovídá i závěr traileru, v němž otec Mihai ve strhujícím podání nejen marvelovské hvězdy Sebastiana Stana (Jiný člověk, K sežrání) před soudem důvtipně pokládá otázku: „To jsem souzen za svá přesvědčení?“ Je to výmluvné motto vyprávění, které odmítá jednoduché rozdělení na hodné rodiče a zlý systém a místo toho staví diváka před mnohem nepříjemnější dilema: kde končí právo společnosti chránit děti a začíná právo rodiny vychovávat je podle vlastních hodnot? Mungiuův film, který jste už mohli vidět také v Karlových Varech, tuto otázku rozhodně nepokládá jen proto, aby na ni vzápětí nabídl pohodlnou odpověď.
Už na dvouminutovém prostoru rozpoznáme jedno z těch nepříjemně palčivých dramat, u nichž se člověk pravidelně přistihne, jak vynáší vlastní rozsudek ještě před závěrečnými titulky – a vzápětí si uvědomí, že vlastně neví, komu nadržovat. Stejně jako ve Vinterbergově Honu stačí k rozpoutání společenského pekla podezření, několik nejasných výpovědí a ochota okolí uvěřit nejhorší možné verzi příběhu. Fjord však konflikt rozšiřuje za hranice jedné komunity a ptá se, co se stane, když se kulturní rozdíly, náboženské přesvědčení a moc státní instituce potkají v místě, kde už na rozumný kompromis nezbývá mnoho prostoru. A jestliže trailer končí otázkou do pranice, pak způsob dialogu s přemýšlivým divákem je právě tím důvodem, proč si Mungiu letos z Cannes odvezl Zlatou palmu a proč jeho norská rodinná válka pravděpodobně upoutá i pozornost oscarové Akademie.
zdroje: Kinobox, Aerofilms