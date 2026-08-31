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Apokryfy vracejí do dějin křesťanství ženy, intimitu i překračování rolí

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V prvním díle jsme se podívali na to, jak starozákonní apokryfy a starověké tradice nahlížely na Sodomu či koncept androgynního stvoření. Jak se ale s genderem, nebinaritou a stejnopohlavní touhou…
Apokryfy vracejí do dějin křesťanství ženy, intimitu i překračování rolí

Apokryfy vracejí do dějin křesťanství ženy, intimitu i překračování rolí

Zdroj: Proboha!
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Proboha!

Proboha.cz otevírá témata, která nejsou jen pro neděli. Věnuje se otázkám víry, hodnot, etiky, společnosti i mezilidských vztahů – ale nikoli způsobem, který káže nebo moralizuje. Nabízí dialog, přemýšlení, kontext. A často klade otázky, na které si odpovídáme každý trochu jinak. Najdete tu...

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