Planeta, která by dávno neměla mít atmosféru, ji možná vyrábí z lávy. Webb odhaluje světy, které odporují starým pravidlům

Nový model nabízí vysvětlení: jejich atmosféra nemusí být dávným pozůstatkem vzniku planety. Může být průběžně doplňována z obrovského rezervoáru plynů ukrytého v roztaveném nitru.
Podle starého pravidla měla být 55 Cancri e téměř holá
Jedním z nejznámějších příkladů je 55 Cancri e, známá také jako Janssen. Leží přibližně 41 světelných let od Země a patří mezi takzvané super-Země. Je téměř dvakrát větší než naše planeta a její hmotnost dosahuje zhruba osminásobku hmotnosti Země.
Tím ale podobnost končí.
55 Cancri e obíhá kolem své hvězdy ve vzdálenosti pouhých asi 2,3 milionu kilometrů. Jeden rok tam trvá přibližně 18 hodin a její osvětlená strana dosahuje teplot, při nichž se horniny taví. Povrch planety proto může být z velké části pokryt magmatem.
Takové světy představovaly pro astronomy poměrně jednoduchý případ. Čím blíže je malá kamenná planeta ke hvězdě, tím intenzivnější záření a proud nabitých částic její atmosféru bombardují. Lehčí molekuly získávají dost energie, aby unikaly do prostoru, a během milionů či miliard let by z planety měl zůstat téměř holý kámen.
Jenže 55 Cancri e se tomuto očekávání odmítla přizpůsobit.
James Webb Space Telescope v roce 2024 získal dosud nejlepší důkazy, že planeta má skutečnou atmosféru bohatou pravděpodobně na oxid uhličitý nebo oxid uhelnatý a další těkavé látky. Nešlo jen o tenkou vrstvu páry odpařující se z rozpálené horniny. Naměřené teploty navíc ukazovaly, že atmosféra zřejmě přenáší část tepla z denní strany jinam.
Podle dosavadních představ by tam podobný plynný obal jednoduše neměl dlouhodobě vydržet.
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Některé další lávové světy začaly dělat stejný problém
55 Cancri e přitom nezůstala osamocenou kuriozitou. Další pozorování horkých kamenných exoplanet začala ukazovat podobný rozpor: některé extrémně ozářené světy mají atmosféru navzdory tomu, že by ji podle jednoduchých modelů měly ztratit.
Ve stejné době astronomové naráželi i na opačnou záhadu. Některé chladnější kamenné planety, zejména kolem červených trpaslíků, jsou naopak bez významnější atmosféry tam, kde by ji původní teorie ještě připouštěla.
Najednou tedy existovaly planety s atmosférou tam, kde být neměla, a planety bez atmosféry tam, kde se její přežití zdálo možné.
Problém se dotýkal takzvané kosmické pobřežní linie – „cosmic shoreline“.
Ta představuje pomyslnou hranici mezi světy, které si atmosféru dokážou dlouhodobě udržet, a těmi, které o ni vlivem záření své hvězdy přijdou. Podobně jako pobřeží na Zemi odděluje souš od vody měla tato hranice pomáhat odhadnout, kde v planetárních systémech můžeme očekávat světy s plynným obalem.
Lávové planety však začaly stát hluboko na špatné straně této hranice.
Možná jsme se na atmosféru dívali jako na nádrž, kterou lze pouze vyprazdňovat
Tým vedený Barronem Nguyenem ze Stanfordovy univerzity proto spojil do jednoho modelu procesy, které se často posuzovaly odděleně. Simuloval nejen únik plynů do vesmíru, ale také vývoj nitra planety, chladnutí magmatického oceánu a výměnu těkavých látek mezi roztavenou horninou a atmosférou.
Právě zde se objevilo řešení paradoxu.
Atmosféra nemusí být konečná zásoba plynu, kterou hvězda postupně odfukuje, dokud nezmizí. Pod ní může ležet obrovský oceán magmatu schopný uchovávat rozpuštěné těkavé látky. Jak se mění tlak, teplota a složení taveniny, část těchto látek se z magmatu uvolňuje a přechází do atmosféry.
Planeta tedy na jedné straně o plyn přichází a na druhé jej ze svého nitra doplňuje.
Je to podobné nádobě s otvorem, ze které neustále uniká voda, ale současně do ní přitéká nový proud. Pohled pouze na únik by vedl k závěru, že nádoba musí být brzy prázdná. Ve skutečnosti může její hladina zůstat téměř stabilní po mimořádně dlouhou dobu.
U planety může tento stav přetrvávat miliardy let.
Láva paradoxně chrání zásoby, které později vytvoří atmosféru
Ještě zajímavější je způsob, jakým magmatický oceán funguje.
Mohlo by se zdát, že rozžhavená planeta bude ze svého nitra vypouštět obrovské množství plynů a rychle o ně přijde. Model ale ukazuje opačný efekt. Velká část těkavých látek zůstává rozpuštěná přímo v magmatu. Do atmosféry se uvolňuje pouze postupně.
Hvězda tak nemá možnost odfouknout celý planetární rezervoár najednou. Dostane se pouze k té části plynů, která se právě nachází nad povrchem.
Roztavené nitro se tím chová jako gigantická zásobárna, která chrání velkou část těkavých látek před přímým kontaktem s kosmickým prostředím. Teprve postupným odplyňováním je dávkuje zpět do atmosféry.
Právě tento mechanismus může podle autorů vysvětlit, proč si některé extrémně horké super-Země dokážou udržovat silný plynný obal tam, kde by měl dávno zmizet.
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Vědci kvůli tomu přidali ke kosmickému pobřeží ještě „písčinu“
Nguyenův tým pro nový režim navrhl označení „cosmic sandbar“, tedy kosmická písčina.
Na klasické kosmické pobřežní linii přežívá atmosféra především proto, že planeta leží dostatečně daleko od hvězdy a únik plynu už není tak intenzivní. Země nebo Venuše představují příklady světů, které mohou existovat v tomto režimu.
Kosmická písčina funguje úplně jinak.
Nachází se mnohem blíže hvězdě. Atmosféra tam neustále uniká, ale magma ji dokáže doplňovat dostatečně dlouho na to, aby planeta zůstala „vzdušná“. Nejde tedy o vítězství atmosféry nad únikem. Jde o dlouhodobou rovnováhu mezi ztrátou a výrobou nového plynu.
Mezi oběma oblastmi model předpovídá ještě třetí zónu, kterou autoři nazývají „airless valley“, tedy údolí bez atmosféry.
Právě tam se může odehrávat nejpodivnější část celého příběhu.
Mírnější planeta může skončit bez atmosféry dříve než pekelný lávový svět
Planeta umístěná o něco dál od hvězdy může být na první pohled ve výhodnější situaci. Dostává méně záření, její atmosféra tedy uniká pomaleji.
Zároveň ale rychleji chladne.
Jakmile magmatický oceán ztuhne, těkavé látky se mohou uzamknout hluboko v pevném plášti. Rezervoár, který předtím atmosféru doplňoval, se prakticky uzavře. Plyn, který zůstal nahoře, dál uniká do vesmíru, ale nový už přichází mnohem pomaleji nebo vůbec.
Výsledkem může být paradox: extrémně rozpálená planeta si udrží atmosféru právě proto, že zůstává roztavená, zatímco její chladnější sousedka ztratí atmosféru proto, že příliš brzy ztuhla.
V modelu tak vzniká pás planet, které jsou dost blízko hvězdě na to, aby jejich atmosféra intenzivně unikala, ale nejsou dost horké na to, aby si po miliardy let zachovaly magmatický oceán schopný ji průběžně doplňovat.
Právě to je „airless valley“.
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Planetu může udržovat roztavenou nejen hvězda
Do celé rovnice navíc vstupuje další zdroj energie: gravitace.
Pokud planeta obíhá ve vícenásobném planetárním systému a její dráhu neustále mírně deformuje gravitace sousedních světů, dochází uvnitř planety k slapovému zahřívání. Stejný princip pohání například extrémní vulkanismus Jupiterova měsíce Io.
Takové zahřívání může zabránit úplnému ztuhnutí nitra nebo jej výrazně zpomalit. Magmatický oceán pak přežívá déle a spolu s ním zůstává aktivní také mechanismus, který atmosféru zásobuje plynem.
To znamená, že odpověď na jednoduchou otázku „má tato planeta atmosféru?“ nemusí záviset pouze na její velikosti a vzdálenosti od hvězdy.
Rozhodovat může její vnitřní chemie, množství těkavých látek, stáří, rychlost chladnutí, hmotnost, typ hvězdy a dokonce i gravitační působení dalších planet v systému.
Atmosféra je výsledkem života celé planety.
Co skutečně Webb viděl a co je zatím pouze model
Nová studie nepozorovala plyny přímo vystupující z oceánu lávy na 55 Cancri e. To je důležitý rozdíl.
Webb poskytl důkazy, že tato planeta pravděpodobně má atmosféru bohatou na těkavé látky, přestože její extrémní prostředí dlouhodobé přežití atmosféry komplikuje. Model publikovaný v The Astrophysical Journal Letters ukazuje fyzikální mechanismus, který by tento rozpor mohl vysvětlit.
Nejde tedy o fotografii obřích sopek pumpujících oxid uhličitý do cizího nebe. Jde o simulaci propojující vývoj nitra, magmatický oceán, odplyňování a atmosférický únik.
Její síla spočívá v tom, že dokáže vysvětlit několik na první pohled protichůdných pozorování v jediném rámci.
A zároveň dává astronomům konkrétní předpovědi, které lze porovnávat s dalšími exoplanetami.
Nejde jen o pekelné světy. Ve hře je i hledání života
Lávová planeta s teplotou přes tisíc stupňů není místo, kde by astronomové očekávali oceány, lesy nebo život podobný pozemskému. Přesto má tato práce přímý význam i pro hledání obyvatelných světů.
První otázkou při posuzování potenciálně obyvatelné kamenné planety totiž není, zda na ní žije život. Nejdříve potřebujeme vědět, zda vůbec dokáže dlouhodobě udržet atmosféru.
Bez ní je velmi obtížné udržovat stabilní kapalnou vodu na povrchu a chránit prostředí před extrémními výkyvy teplot či zářením. Atmosféra navíc nese chemické stopy, podle kterých mohou teleskopy vzdálené světy charakterizovat.
Jestliže jednoduchá vzdálenost od hvězdy nestačí k předpovědi jejího přežití, musí se při výběru planet pro další pozorování zohledňovat také jejich vnitřní vývoj.
Nový model může pomoci právě s tím: určit, kde by atmosféry měly přežívat, kde mohou být průběžně obnovovány a kde naopak pravděpodobně dávno zmizely.
To se může týkat také systémů kolem červených trpaslíků včetně TRAPPIST-1, jejichž kamenné planety patří mezi nejzajímavější cíle současné exoplanetární astronomie.
Atmosféra nemusí být dědictví. Může být produktem živého nitra planety
Na Zemi máme tendenci vnímat atmosféru jako samostatnou vrstvu plynu položenou nad pevným povrchem. Ve skutečnosti ani naše planeta nikdy nefungovala tak jednoduše. Atmosféra, oceány, horniny a nitro si mezi sebou v průběhu geologické historie neustále vyměňovaly látky.
Na extrémních lávových světech se tento vztah ukazuje v mnohem dramatičtější podobě.
Planeta může každou sekundu ztrácet část své atmosféry do vesmíru a přesto si ji udržovat miliardy let. Ne proto, že by její gravitace dokázala hvězdě zabránit plyn odnášet, ale protože pod povrchem existuje zásobárna schopná ztracené molekuly postupně nahrazovat.
55 Cancri e tak možná není světem, kterému navzdory všem očekáváním zůstala atmosféra.
Může být světem, který si ji stále znovu vyrábí.
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Zdroje: Kód Enigma [1], The Astrophysical Journal Letters – An Evolving Cosmic Shoreline and Sandbar Bounding the Rocky Airless Valley [2], Stanford Doerr School of Sustainability – Why some planets have theory-defying atmospheres [3], Nature – A secondary atmosphere on the rocky exoplanet 55 Cancri e [4], NASA – Webb Hints at Possible Atmosphere Surrounding Rocky Exoplanet [5]