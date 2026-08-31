Smrt tříleté Viktorky: otci nově hrozí jen deset let, případ překvalifikovali na opilství

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Smrt tříleté Viktorky: otci nově hrozí jen deset let, případ překvalifikovali na opilstvíPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
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Otec tříleté Viktorky, kterou brutálně usmrtil letos v březnu, se po překvalifikování případu může vyhnout nejpřísnějším trestům. Pražská policie změnila právní kvalifikaci z vraždy…
soud pix
Zdroj: Náš REGION | Všude doma
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Státní veterinární správa (SVS) chystá od 1. ledna 2028 zásadní změnu v systému kontroly domácích prasat....
Portál Náš REGION přináší aktuální dění z jednotlivých krajů České republiky s důrazem na lokální témata. Každý region má své vlastní sekce a redaktory, takže čtenář najde nejen zprávy o politice a ekonomice, ale i informace o kultuře, dopravě, školství nebo životním stylu přímo ze svého...Všechny články tohoto autora →
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