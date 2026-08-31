„Pávkovo veto“ rozpoutalo ostré reakce! Ševčík si vystřelil z prezidenta Pavla přímo před kamerami

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„Pávkovo veto“ rozpoutalo ostré reakce! Ševčík si vystřelil z prezidenta Pavla přímo před kameramiPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
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Poslanec Miroslav Ševčík (68) (SPD) se na tiskové konferenci postaral o pořádný rozruch. Když přišla řeč na prezidentské veto sporné novely rozpočtových zákonů, hlavu státu neoslovil jménem. Místo Petra Pavla použil posměšné „Pávek“ a vzápětí svou slovní hříčku ještě zopakoval. Záznam se začal šířit po sociálních sítích a reakce na sebe nenechaly dlouho čekat.
Miroslav Ševčík
Zdroj: herminapress
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Web se zaměřuje na české i zahraniční celebrity, kulturní scénu, film, televizi, hudbu a společenské události. Čtenáři zde najdou rozhovory, příběhy známých osobností, zákulisní pohledy i zajímavosti, které dokreslují svět showbyznysu a veřejného života. Obsah je laděný spíše magazínově než...Všechny články tohoto autora →
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