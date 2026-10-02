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Léto i na začátku října. Na jihu Čech padl teplotní rekord

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První říjnový den přinesl do jižních Čech teploty, které by člověk čekal spíše uprostřed léta. V Budějcích meteorologové naměřili 26,1 stupně Celsia, letní hranici 25 stupňů překonaly i další stanice v regionu.
Léto i na začátku října. Na jihu Čech padl teplotní rekord

Léto i na začátku října. Na jihu Čech padl teplotní rekord

Zdroj: pixabay.com
Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 02.10.2026 08:48

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Budějcká Drbna

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