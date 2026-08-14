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Tuhle drobnost má v koupelně každá druhá žena. Vůbec netuší, že si tím přidávají i 10 let v obličeji

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Leží u umyvadla, stojí pár korun a vypadá naprosto neškodně. Přes noc po ní samozřejmě nikdo o deset let nezestárne. Když ji ale roky používáte i na obličej, pleť si to zapamatuje a poznáte to v zrcadle.
Tuhle drobnost má v koupelně každá druhá žena. Vůbec netuší, že si tím přidávají i 10 let v obličeji

Tuhle drobnost má v koupelně každá druhá žena. Vůbec netuší, že si tím přidávají i 10 let v obličeji

Zdroj: Relaxeo.cz
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Relaxeo.cz

Web se věnuje zdravému životnímu stylu, psychické pohodě, vztahům i každodenní inspiraci. Články přinášejí tipy na relaxační techniky, zdravé stravování, cvičení i drobné změny v životě, které pomáhají zvládat stres a udržovat rovnováhu. Vedle praktických rad nechybí ani odlehčené čtení,...

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