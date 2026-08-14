Tuhle drobnost má v koupelně každá druhá žena. Vůbec netuší, že si tím přidávají i 10 let v obličeji

Leží u umyvadla, stojí pár korun a vypadá naprosto neškodně. Přes noc po ní samozřejmě nikdo o deset let nezestárne. Když ji ale roky používáte i na obličej, pleť si to zapamatuje a poznáte to v zrcadle. Obyčejná kostka mýdla obličeji nesvědčí
Řeč je o klasickém mýdle u umyvadla. Na ruce je to praktická věc, jenže na pleť obličeje se nehodí.
Zdravá kůže má na povrchu slabě kyselé prostředí, zhruba pH 4,5 až 5,5. Říká se mu kyselý plášť a funguje jako tenký štít, který drží vodu uvnitř a nečistoty venku. Klasická mýdla se pohybují úplně jinde, kolem pH 9 až 10, tedy hodně na zásadité straně.
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Když se pH kůže po umytí posune, ochranná bariéra dostane zabrat. „Kožní bariéra je narušena a vidíme podráždění, suchost, odlupování a zarudnutí,“ vysvětluje dermatolog Snehal Amin, jehož slova cituje magazín Marianne. Stejně na pleť působí i horká voda, protože vysychání ještě urychluje.
Foto: Shutterstock.com Pocit pnutí po umytí je varovný signál
Znáte to nepříjemné napnutí, kdy si po umytí honem musíte namazat krém? Přesně tak se hlásí pleť, ze které něco odplavilo tuky.
Kůže s nedostatkem vody působí matně a unaveně a jemné linky na ní vystupují mnohem víc. Make-up se pak usazuje v každé rýžce a obličej vypadá starší, i když se skutečné vrásky nikam neposunuly.
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Někdy se přidá ještě opačný efekt. Pokožka se snaží ztrátu dohnat a začne se mazat víc než dřív, takže se lesk a šupinky objeví klidně současně.
Foto: Shutterstock.com Co pleti pomůže
Náprava je jednoduchá a nestojí skoro nic:
Oplachujte obličej vlažnou vodou místo horké. Na čištění používejte jemný přípravek určený přímo na obličej, ideálně bez parfemace. Nanášejte ho konečky prstů, protože froté žínka nebo houbička pleť zbytečně dráždí. Obličej neutírejte, jen ho lehce osušte přiložením čistého měkkého ručníku. Krém naneste krátce po umytí, dokud je pleť ještě vlhká.
Na obličej se vyplatí mít vlastní menší ručník a měnit ho častěji než ten na tělo. Pokud pleť pálí, loupe se nebo je dlouhodobě podrážděná, poraďte se se svým lékařem nebo dermatologem.
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