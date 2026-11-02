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Liverpool vystřelil sedmnáctkrát, ani jednou na branku. Arsenal vyhrál na Anfieldu po 14 letech

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Kai Havertz rozhodl v 16. minutě o vítězství Arsenalu 1:0 na hřišti Liverpoolu. Domácí sice měli sedmnáct střel, ale žádná nemířila mezi tyče. Londýnský klub se zároveň posunul do čela Premier League. TĚLO ČLÁNKU:
Liverpool vystřelil sedmnáctkrát, ani jednou na branku. Arsenal vyhrál na Anfieldu po 14 letech

Liverpool vystřelil sedmnáctkrát, ani jednou na branku. Arsenal vyhrál na Anfieldu po 14 letech

Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 02.11.2026 09:28

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Vše o sportu

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