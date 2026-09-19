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Legendární kino ve Zlíně čeká stamilionová obnova

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Zlínské Velké kino, které je od roku 1932 chráněnou kulturní památkou a posledních deset let stojí kvůli špatné statice prázdné, čeká zásadní proměna. Zastupitelé…
Zlín,_Velké_kino_2017_-_Zlin_(38631930781)

Zlín,_Velké_kino_2017_-_Zlin_(38631930781)

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Náš REGION

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