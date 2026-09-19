Legendární kino ve Zlíně čeká stamilionová obnova

Zlínské Velké kino, které je od roku 1932 chráněnou kulturní památkou a posledních deset let stojí kvůli špatné statice prázdné, čeká zásadní proměna. Zastupitelé města ve čtvrtek rozhodli, že rekonstrukci provede otrokovická firma PSG Construction, a to za 639 milionů korun. Město počítá s tím, že zhruba 200 milionů pokryjí dotace.
Budovu původně postavila firma Baťa, válečné škody a desetiletí zanedbané údržby ji přivedly do stavu, kdy musela být uzavřena. Přitom šlo ještě nedávno o největší kinosál s celoročním provozem v Česku s kapacitou 1010 sedadel, původně jich bylo přes 2000.
Po obnově vznikne multifunkční centrum se dvěma sály. Hlavní sál pojme 800 sedících diváků, při kombinaci sezení a stání až 1420 osob, a bude ho možné využít pro filmová promítání, festivaly, veletrhy i konference. Menší sál s kapacitou přibližně 200 míst poslouží pro divadelní a taneční představení, koncerty nebo jako zázemí při velkých akcích. Charakteristická ocelová nosná konstrukce, která je součástí památkové ochrany, zůstane zachována a bude v interiéru přiznána. Stabilitu zajistí nová vnější ocelová konstrukce, vnější vzhled budovy se výrazně nezmění, boční vstupy nahradí výsuvná a otevírací okna.
Primátor Jiří Korec z ANO k tomu poznamenal, že zachování původní ocelové konstrukce bylo klíčovým důvodem, proč nebylo možné budovu prostě nahradit novou, a právě tato konstrukce „dodá budově její jedinečný charakter".
Součástí zakázky je také výstavba podzemního parkoviště pod přilehlým náměstím Práce a jeho následný provoz. Ze 350 parkovacích míst bude 260 přístupných veřejnosti. Náměstí samotné se promění v relaxačně odpočinkovou zónu, dosavadní povrchová parkoviště zmizí, celková kapacita parkování v lokalitě ale vzroste o téměř stovku míst. Zachováno zůstane pouze parkoviště za Obchodním domem.
Město vybíralo ze dvou nabídek. Předseda představenstva PSG Construction Peter Surovič uvedl, že pro firmu jde o mimořádný projekt, protože právě v Zlíně má PSG své kořeny navázané na stavební oddělení firmy Baťa. Práce mají začít ještě letos.
Zdroj: autorský text / ČTK