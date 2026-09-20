Centrum.cz
InternetFirmyReceptySlovníky
Reklama
1 min

Kabáti vyjíždějí na podzimní halové turné, zahrají v Liberci, Ostravě, Praze nebo v Popradu

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Rocková kapela Kabát (foto) za několik dní vyjede na rozsáhlé podzimní koncertní turné, které zahrne i Slovensko. Halové Turné 2026 zahrne sedmnáct koncertů na území Česka (Chomutov, Liberec, Jihlava, Brno, Ostrava, Praha, Pardubice atd.) a pět koncertů na Slovensku (Bratislava, Trenčín, Poprad atd.). Startuje na konci září a končí v polovině listopadu.
Kabáti vyjíždějí na podzimní halové turné, zahrají v Liberci, Ostravě, Praze nebo v Popradu

Kabáti vyjíždějí na podzimní halové turné, zahrají v Liberci, Ostravě, Praze nebo v Popradu

Zdroj:
Reklama
Další články z Borovan.cz
Režisér Jan Hřebejk dotočil novou komedii podle scénáře Bořka Slezáčka
Režisér Jan Hřebejk dotočil novou komedii podle scénáře Bořka Slezáčka
Fanánek vydává výběrové album, doplnil jej novou skladbou Moravian RapSchody
Fanánek vydává výběrové album, doplnil jej novou skladbou Moravian RapSchody

Frontman, zpěvák a textař Tří sester Lou Fanánek Hagen (foto; vlastním jménem František Moravec) vydává...

V soutěži Direct Impact Prague bodovala Triad Prague nebo AC Sparta Praha
V soutěži Direct Impact Prague bodovala Triad Prague nebo AC Sparta Praha

Vítězem 24. ročníku marketingové ceny Direct Impact Czech se stala agentura Triad Prague (foto) za...

Borkovcova Partners Banka nasype stovky tisíc do mladých hudebních talentů
Borkovcova Partners Banka nasype stovky tisíc do mladých hudebních talentů

Bankovní ústav Partners Banka (majoritním vlastníkem je skupina Partners miliardáře Petra Borkovce - foto)...

Chudárkův management plánuje propustit 350 zaměstnanců České televize
Chudárkův management plánuje propustit 350 zaměstnanců České televize

Ředitel České televize Hynek Chudárek (foto) s několikaměsíčním zpožděním napravuje strategickou chybu,...

Tento článek byl publikován ze zdrojů Borovan.cz

Články z Borovan.cz nabízejí jedinečný vhled do zákulisí českého mediálního, kulturního a zábavního průmyslu. Věnují se především byznysovým vztahům, vlastnickým strukturám, investicím a strategickým změnám ve světě médií, televizní a filmové tvorby, vydavatelství, showbyznysu i hudebního...

Všechny články tohoto autora →
Borovan.cz
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.