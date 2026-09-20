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Tyto československé mince mají hodnotu až 1 500 000. Nikdo netuší, kolik jich mezi lidmi koluje

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Zapomenuté krabičky po prarodičích ukrývají poklady v hodnotě statisíců. Drobný pětihaléř může být cenný jako byt a chybná bankovka stojí víc než luxusní vůz.
Tyto československé mince mají hodnotu až 1 500 000. Nikdo netuší, kolik jich mezi lidmi koluje

Tyto československé mince mají hodnotu až 1 500 000. Nikdo netuší, kolik jich mezi lidmi koluje

Zdroj: Shutterstock
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Tento článek byl publikován ze zdrojů FAJNTIP.cz

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