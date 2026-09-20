Tyto československé mince mají hodnotu až 1 500 000. Nikdo netuší, kolik jich mezi lidmi koluje

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Rodinná alba na dně skříní, staré obálky schované v komodě nebo plechové krabice plné mincí – takové věci většina lidí vnímá jen jako nostalgickou vzpomínku. Málokdo přitom tuší, že mezi vyřazenými platidly se může ukrývat majetek za cenu garáže nebo dokonce nového vozu. Sběratelský svět totiž nefunguje podle běžných ekonomických zákonitostí.
Číslo vytištěné na bankovce nebo vyražené do kovu zde prakticky nic neznamená. Rozhoduje vzácnost, historický kontext a především stav zachování. Když se kdysi při výrobě stala chyba nebo do oběhu pronikla zkušební série v minimálním počtu kusů, vzniká dnes předmět touhy tisíců sběratelů.
Drobný kousek kovu za milion a půl
Mezi prvorepublikovými raritami vládne pětihaléř z roku 1924. Jde o absolutně nejvzácnější oběžnou minci celého meziválečného Československa. Vznikla pravděpodobně jako zkušební ražba v extrémně omezeném množství a přesné okolnosti jejího zrodu dodnes nikdo nezná. Tento nenápadný kousek plechu předvádí na aukcích stabilní růst: v roce 2018 se prodával za 520 tisíc korun, o pět let později padl rekord na 1,55 milionu.
Druhou nejcennější mincí z éry první republiky je pětikoruna z roku 1937 vyražená z čistého niklu. Tento ročník vznikl výhradně v niklové variantě jako zkušební série o objemu 8 000 kusů. Díky minimálnímu počtu dochovaných exemplářů jsou sběratelé ochotni běžně zaplatit stovky tisíc korun.
Moderní éra přinesla vlastní legendy
Lov po vzácných platidlech se neomezuje jen na období před druhou světovou válkou. I v devadesátých letech minulého století vznikly kusy, které dnes mají status sběratelských ikon.
Desetikoruna z roku 1993 s odchylkou v ražbě patří mezi nejznámější příklady. Existuje jí přibližně pouhých 1 000 kusů. Tato varianta se liší tím, že písmena označující měnu jsou menší a vodorovná linka protíná zkratku v horní části místo uprostřed. Pokud se dochovala v perfektní kvalitě, dosahuje dnes prodejní ceny kolem 150 tisíc korun. V roce 2022 za ni kupec v aukci zaplatil dokonce 410 tisíc.
Podobný rozruch vyvolala papírová dvousetkoruna z roku 1993 s tiskovou chybou. V německé papírně Koehler, která v té době vyráběla ceninový papír souběžně pro novou českou měnu i pro africký stát Zair, došlo k záměně. Na ochranný proužek byl použit materiál určený pro Demokratickou republiku Kongo, nesoucí text République du Zaire namísto označení české měny. V roce 2022 se tento chybotisk vydražil za 790 tisíc korun.
Státovky z první republiky bijí rekordy
V segmentu papírových platidel drží absolutní primát pětitisícovka z roku 1919 – takzvaná státovka z období těsně po vzniku Československa, kdy ještě nefungovala centrální banka a emisi řídil přímo stát. Jde o nejvzácnější českou bankovku vůbec. Rekordní částky 21,4 milionu korun (s aukční přirážkou dokonce 25,68 milionu) dosáhl exemplář v neperforovaném stavu. Neděrované kusy této státovky existují na celém světě pouze ve dvou známých exemplářích.
Těsně za ní se drží státovka v hodnotě 500 korun z roku 1923, sběrateli nazývaná hnědý legionář. Byla vydána ve dvou sériích s celkovým objemem pouhých 1 400 kusů a v oběhu setrvala necelých osm let. Vzhledem k tomuto krátkému časovému úseku a malému nákladu se jich zachovalo jen minimum. I exempláře s viditelným poškozením začínají v aukcích na částce 400 tisíc korun, zatímco lépe zachovalé kusy běžně překračují hranici jednoho milionu.
Cenové překvapení však mohou přinést i početnější emise. Příkladem je stokoruna z roku 1931. Běžnější série jako Ob nebo Zb se na trhu pohybují v relacích od 1 500 do 3 000 korun. Pokud se však jedná o vzácnou sérii Fb ve stavu bez jakýchkoliv stop používání, může se cena radikálně změnit. Právě takový kus byl v aukční síni Aurea vydražen za 360 tisíc korun.
Stav rozhoduje o všem
Při zjišťování skutečné hodnoty jakéhokoliv starého platidla je naprosto zásadní jeho fyzický stav. V numismatice a notafilii platí přísná pravidla a pro označení bezchybného stavu se mezinárodně používá zkratka UNC. Takto označená bankovka či mince vypadá přesně tak, jako by právě opustila tiskárnu nebo mincovnu.
Nemá zaoblené rohy, přehyby, skvrny od nečistot ani mastnotu z lidských rukou. Běžné opotřebení z oběhu sráží cenu i u poměrně vzácných ročníků o desítky procent dolů. Pokud doma objevíte položku, která odpovídá popsaným parametrům, není rozumné ji čistit dostupnými chemikáliemi ani se ji snažit neodborně narovnat.
Nejlepším krokem je odborné posouzení v renomovaném aukčním domě. Zkušení znalci dokážou potvrdit pravost, určit konkrétní variantu i sérii a navrhnout reálnou tržní cenu. Tuto konzultaci většina aukčních síní poskytuje bezplatně. Možná právě vy máte doma poklad, o kterém jste dosud netušili.
Zdroje článku: medium.seznam.cz, forbes.cz, sportdenik.cz, fajntip.cz
Autor článku: Veronika Soukupová