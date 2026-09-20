Lela pod palbou drsné kritiky: Karlos Vémola i přes partnerské problémy udělal nečekaný krok

Vztah Karlose Vémoly (41) a Lely Vémoly (37) je v poslední době na bodu mrazu. Jejich manželství je definitivně u konce a jejich hádky se dostaly už i na sociální sítě. Jenže Karlos udělal otočku a postavil se za Lelu, když se nenávistné komentáře směřované k Lele a jejímu vzhledu začaly vymykat kontrole.
Jejich vztah byl problémový už od samých počátků a když se brali, lidé nevěřili, že jim to vydrží dlouho. Nakonec spolu mají Karlos a Lela tři děti, Lily (6 let), Rockyho (4 roky) a Arnolda (1 rok). Jejich vztah je nicméně u konce a čeká je soudní spor o rozdělení péče o děti a pochopitelně také alimenty.
Na sociálních sítích Lely se to hemží negativními komentáři
Náročné období zažívají oba.
Lela Vémola se nicméně stará o všechny tři děti a snaží se osamostatnit. Pořídila si nové bydlení, pak nové auto a nyní se soustředí na svou práci influencerky. Sama neustále opakuje, že všechno dělá pro své děti, ale mnozí o tom pochybují zejména proto, že si Lela zuby nehty snaží udržet svůj luxusní životní styl.
Pod jejími příspěvky se čím dál častěji objevují
zcela nevhodné narážky na její vzhled, finance, muže i děti. Lela to snáší bez větších reakcí, není však pochyb o tom, že jí podobné komentáře ubližují. Lela Vémola pečuje o své tři děti a se snaží být maximálně samostatná, přesto některým lidem leží v žaludku. Foto: Pavel Gwužď/Nextfoto
Aby Lela mohla vydělávat jako influencerka co nejvíce peněz, musí být na sociálních sítích aktivní. A právě zvýšená aktivita vedla k „hejtům“ od mnohých uživatelů. Ti se Lele
vysmívají za její vzhled a místo toho, aby si svůj názor nechali pro sebe, píší jí své názory pod fotografie a videa.
Lidé, kteří uráží jiné na sociálních sítích, evidentně nemají příliš spokojený život, ale i tak mohou svými nemístnými poznámkami Lele ublížit. Ta se přitom snaží ze všech sil být co nejlepší verzí sama sebe. A právě tady se stalo něco, co nejspíš nikdo nečekal. Lely se nečekaně zastal i sám
Karlos Vémola. Je to matka mých dětí, zlobí se Karlos
Karlos Vémola se překvapivě Lely zastal i přesto, že nenávistné komentáře Lele píší lidé už delší dobu. Došlo to do bodu, kdy už nemohl nečinně přihlížet a ozval se. Těžko říct, jestli to byl jeho nápad, nebo ho Lela poprosila o pomoc.
„ napsal na svůj Instagram, jak informuje portál Expres. S Lelou teď procházíme složitým obdobím a řadu věcí mezi sebou řešíme. To ale nikoho neopravňuje k tomu, aby ji urážel, ponižoval nebo napadal kvůli jejímu vzhledu. Je to matka mých dětí a podobné komentáře vadí i mně,“ Karlos a Lela se budou rozvádět, přesto se zápasník nehodlá smířit s tím, že lidé Lele nadávají na sociálních sítích. Foto: Pavel Gwužď/Nextfoto
Karlos se obrátil na své zastánce a vyzval je, aby se podobných útoků na Lelu nezúčastňovali.
„.“ Prosím proto všechny, kteří mě podporují, aby s těmito útoky přestali. Naše partnerské problémy jsou jedna věc, veřejné ponižování ženy a matky mých dětí věc druhá. Děti jednou všechno, co dnes píšete, uvidí. Zkusme na to myslet a zachovat si respekt a základní lidskou slušnost
Karlos svým chováním překvapil nejen své fanoušky, ale i mnohé odpůrce. V minulosti se nechoval vždy zcela rozumně, a tak je příjemné vidět, že se dokáže Lely zastat i v tak náročném období, kdy spolu zcela nevychází.
Zdroje: Autorský text, redakce Kapitalio.cz, Expres.cz, Instagram Lely Vémoly a Karlose Vémoly