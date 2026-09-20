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Posádka chtěla ušetřit několik minut. Otevřené dveře trajektu stály život 193 lidí

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6. března 1987 se britský trajekt převrátil necelých pět minut po vyplutí z belgického Zeebrugge. Zahynulo nejméně 193 lidí.
Posádka chtěla ušetřit několik minut. Otevřené dveře trajektu stály život 193 lidí

Posádka chtěla ušetřit několik minut. Otevřené dveře trajektu stály život 193 lidí

Zdroj: Foto: PIM KORVER FILM+VIDEO - licence CC BY-SA 3.0
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Tento článek byl publikován ze zdrojů VědaŽivě.cz

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