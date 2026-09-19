Kutil Tim slaví 35 let. Začal nepovedeným prodejem drog a konkuroval sám sobě

Seriál Kutil Tim byl hitem prakticky okamžitě. První epizody odvysílal v roce 1991 a poslední v roce 1999. Po osmi sezonách byl jedním z nejúspěšnějších seriálů devadesátých let. O jeho úspěchu svědčí fakt, že televize ABC začala prodávat reprízové díly jiným stanicím už v roce 1993, kdy se seriál stále natáčel. V té době byl nakonec pár týdnů nejsledovanějším americkým seriálem, byť metoda prodeje repríz, tzv. syndikace, seriálu paradoxně trochu uškodila. ABC spadla sledovanost Kutila Tima o 20 %, zatímco 40 % diváků sledovalo seriál na jiných televizích. Přesto zaznamenával obří úspěch a z hlavního představitele Tima Allena, živícího se hlavně jako stand-up komik, udělal hvězdu. Allenova sláva se zúročila při prodeji jeho knihy Don’t Stand so Close to a Naked Man a při premiéře úspěšného filmu Santa Claus.
Kutil Tim byl jedním z nejúspěšnějších seriálů své doby, a to i navzdory lítému souboji s jiným novým sitcomem – Seinfeld. Koneckonců seriál neskončil kvůli klesající sledovanosti, ale kvůli tomu, že se postupně produkčně rozpadal. Nejprve odešel Jonathan Taylor Thomas, představitel Randyho, aby se mohl soustředit na školu a filmovou tvorbu. Rozhodnutí natočit devátou sérii nakonec ztroskotalo na rozhodnutí Patricie Richardson ze seriálu odejít. Tak velký seriál, jako je Kutil Tim, zjevně potřeboval dost soustředění a volného času. Rodinný sitcom bez půlky rodiny by nebyl kompletní, a tak seriál skončil s velkým úspěchem a nechal za sebou skvělých 204 epizod, jejichž hrdina chce být „pravý chlap.“
Maskulinní satira a pořad uvnitř pořadu
Tim Taylor (Tim Allen) je hrdý otec tří dětí (Taran Noah Smith, Jonathan Taylor Thomas a Zachery Ty Bryan), manžel ambiciózní a moudré Jill (Patricia Richardson), soused sečtělého Wilsona (Earl Hindman) a hlavní hvězda populárního kutilského pořadu Čas kutilů (Tool Time). V pořadu mu asistuje skromný a tichý Al Borland (Richard Karn). Tim je zároveň klasický macho střední třídy. Má staromódní názory na manželství, na mužské a ženské role i výchovu. V každé epizodě se jeho stereotypní pohled na svět rozbije o situaci v rodině, v práci či v normálních mezilidských vztazích.
Tim je přitom výrazná figura. Není zlý, jen občas necitlivý a společensky neomalený a má sklony se přeceňovat, přesto se snaží být dobrý otec i manžel. Přitom pro svou maskulinní povahu není vysmívanou figurou, je hrdinou, který se učí, co znamená fungovat jako hlava rodiny. Toho seriál dosahuje přes manželku Jill, jež má vlastní autonomii a ambice, i asistenta Ala; citlivého muže, jemuž se Tim sice občas posmívá, ale který je mnohem zručnější a sociálně obratnější. Tim během epizody často vejde do konfliktu hodnot, jenž mu přinese konflikt s členy rodiny či kolegy. Protože Tim není úplný primitiv, dokáže si včas přiznat chybu a podniknout cestu k její nápravě, k čemuž jej musí nasměrovat moudrý soused Wilson.
Právě Wilson, muž, jehož dolní polovinu obličeje nikdo nikdy nespatří, se stal jedním z rozpoznávaných gagů seriálu. Když přestal stačit plot jako maskování, nacházeli tvůrci jiné způsoby, jak zakrývat spodní část tváře. Vedle toho, že funguje jako chodící gag, má také zásadní kompoziční funkci – završuje Timův vývoj v rámci epizody. Kutil Tim byl tudíž funkční satirou a zároveň funkčním rodinným seriálem. Protagonista totiž řešil nejen pracovní a manželské problémy, ale také výchovu svých synů, kteří od něho občas přebírali tu horší část jeho maskulinity. Ať už se jednalo o školní rvačky, arogantní chování ve školním fotbalovém týmu nebo klopýtnutí v prvních láskách.
Dalším výrazným prvkem byl koncept pořadu uvnitř pořadu. Timův pořad Čas kutilů představoval pár minut epizody, v nichž Tim a Al předváděli nové nářadí nebo různé vychytávky, přičemž seriál často využil formát pořadu k nastavení nového konfliktu nebo předvedení toho, jak Timův sebevědomý přístup nefunguje. Koncept vzešel z Allenova stand-upu, kde vystupoval právě jako persona parodující machismus. Právě tam se zrodil Timův charakteristický zvířecí pokřik. Když jeho vystoupení s názvem Men Are Pigs (Muži jsou prasata) navštívili producenti Disneye Michael Eisner a Jeffrey Katzenberg, nepochybovali, že komikův talent musí zužitkovat. Oslovili tedy Allena a nabídli mu roli ve dvou připravovaných seriálech podle úspěšných filmů.
Prvním byl Turner & Hooch, v němž měl převzít titulního hrdinu po Tomu Hanksovi, druhým adaptace Společnosti mrtvých básníků, v níž měl ztvárnit postavu Robina Williamse. Obě nabídky Allen odmítl. Přišlo mu divné vrhat se do těchto rolí poté, co producenty zrovna zaujal parodií na toxickou maskulinitu. To bylo pro Allena důležité, nebyl to totiž nápad zrozený ve vzduchoprázdnu. Allen později popisoval, že si uvědomil důležitost pravého mužství poté, co vyšel z vězení a zjistil, že svět se tolik nezměnil. Navíc měl ze svého dvouletého výkonu trestu zkušenost s pravou toxickou maskulinitou a věděl, že sám se chce vydávat jiným směrem.
Komický šovinista z vězení
Za mříže jej dostal incident, kdy policistovi v utajení prodal kokain. Protože se přiznal, spolupracoval s úřady a jmenoval další dealery, odseděl si nakonec 28 měsíců. Zkušenost s vězeňským systémem mu hodně změnila pohled na svět, proto byla pro něj postava komického šovinisty důležitá. Když začal později vystupovat jako stand-up komik, zjistil, že mužské publikum reaguje hlavně na vyprávění o garážích a nářadí a z publika se ozývají chrochtavé zvuky. To Allenovi později pomohlo k vytvoření persony sexistického kutila.
Producenti byli k jeho rozhodnutí shovívaví, a začali hledat vhodný sitcomový námět pro jeho vlastní performanci. Základní myšlenkou bylo vzít Allenovu postavu se všemi jeho názory a projevy a nechat ho existovat v normálním prostředí; s dětmi, které nesou následky jeho výchovy, manželkou, jež má vlastní osobnost a ambice, a kolegou, který představuje opačný typ mužnosti - je robustní a manuálně zručný, ale také tichý, naslouchající a bezelstně přátelský.
Na seriálu pracoval scenárista a výkonný producent Matt Williams, tvůrce sitcomu Roseanne, z něhož postupně odešel. Hlavní hvězda Roseanne Barr totiž nad svým seriálem čím dál více přebírala kontrolu. Williams se zdráhal točit s dalším stand-up komikem, s Allenem si ale nakonec sedli a Williams si svou roli ošetřil lepší smlouvou. Seriál Kutil Tim se začal vysílat 17. září 1991, a i když se vždy nedostal až na samý vrchol, patřil k nejsledovanějším seriálům své doby a skončil v nejlepším.
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Zdroje: Los Angeles Times, Deseret, JTTArchive, Time, UPI