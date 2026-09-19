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VOD tipy: Vražedkyně Lizzie Borden, Kingův Dlouhý pochod i český oscarový úspěch

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Na tuzemských streamovacích službách v tomto týdnu startuje řada rozličných a velmi zajímavých titulů. Jako tradičně vám nabízíme přehled pěti nejpřitažlivějších premiér filmového i seriálového formátu, v nichž figurují i čeští zástupci včetně výherce studentského Oscara.
VOD tipy: Vražedkyně Lizzie Borden, Kingův Dlouhý pochod i český oscarový úspěch

VOD tipy: Vražedkyně Lizzie Borden, Kingův Dlouhý pochod i český oscarový úspěch

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Kinobox.cz

Kinobox.cz je komplexní filmová databáze a průvodce světem filmu i seriálů. Uživatelům nabízí rozsáhlý katalog českého i zahraničního titulu, uživatelská a kritická hodnocení, žebříčky a aktuální kinoprogram. Pomáhá také s rychlým výběrem obsahu ke sledování na streamovacích platformách (VOD) i v...

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