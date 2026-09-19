VOD tipy: Vražedkyně Lizzie Borden, Kingův Dlouhý pochod i český oscarový úspěch

Na Netflix dorazila čtvrtá řada antologie Monstrum (Monster), která se po Jeffreym Dahmerovi, bratrech Menendezových a Edu Geinovi poprvé zaměřuje na ženskou protagonistku. Příběh Lizzie Borden se vrací do roku 1892, kdy dotyčnou ženu obvinili z brutální vraždy otce a nevlastní matky sekerou – a přestože ji soud nakonec osvobodil, případ z ní udělal jednu z nejznámějších postav amerického true crime. Ryan Murphy a Ian Brennan však jako obvykle nechtějí pouze rekonstruovat historickou kauzu: v osmi epizodách zkoumají domácí útlak, potlačovaný vztek, moc, sexualitu i mechanismy, jimiž se z násilného činu rodí moderní mýtus. Lizzie ztvárnila Ella Beatty, dcera Warrena Beattyho, která při přípravě podle vlastních slov projela prakticky každý true-crime podcast o Borden, zatímco jejího otce hraje Charlie Hunnam, představitel Geina z minulé řady. Výraznou postavou je také služebná Bridget „Maggie“ Sullivan v podání Vicky Krieps a Murphyho oblíbená Sarah Paulson se objeví jako Aileen Wuornos, čímž seriál propojuje Borden s další ikonickou americkou vražedkyní. Právě v tom pokračuje fenomén Monstra: skutečné zločiny tu nejsou jen kriminálními případy, ale materiálem pro psychologickou interpretaci a především pro vytváření popkulturních legend, které přežívají své aktéry o celé generace.
Na HBO Max si ode dneška můžete pustit filmovou adaptaci dystopické novely Stephena Kinga, kterou autor začal psát už jako devatenáctiletý student koncem šedesátých let. V totalitní Americe stovka mladíků vyráží na pochod, během nějž musí udržovat předepsané tempo. Tři zpomalení znamenají kulku do hlavy a poslední přeživší získá lákavou odměnu. Režisér Francis Lawrence, který má za sebou čtyři díly Hunger Games, se však nesoustředí jen na samotnou smrtící soutěž, ale především na vztahy mezi mladými chodci, kteří si navzdory systému postupně vytvářejí přátelství a zjišťují, že největším soupeřem je právě mašinérie, která je do pochodu vehnala. Kingův text přitom vznikal v atmosféře války ve Vietnamu a televizního přenosu jejího násilí a stal se jedním z raných příkladů dystopického příběhu, v němž se mladí lidé mění v součást veřejné podívané – dávno před Battle Royale a Hunger Games. Lawrence na filmovou adaptaci čekal téměř dvě desetiletí a natočil fyzicky i psychicky brutální film, který vedle dystopické hrůzy staví i na finanční beznaději mladých lidí a jejich touze uniknout systému, zatímco nad celým pochodem bdí nekompromisní Mark Hamill. Po loňské přehlížené kinopremiéře tak Dlouhý pochod konečně míří na stream, přičemž Kingova téměř šedesát let stará představa společnosti fascinované veřejnou smrtí nepříjemně rezonuje i dnes.
Na HBO Max od 17. září běží slovenské drama Šampión režiséra Jakuba Červenky, které se vrací k Ondreji Nepelovi, olympijskému vítězi ze Sappora 1972. Namísto klasického sportovního životopisu mapujícího celou kariéru se film po krátkém prologu soustředí na jediný den před mistrovstvím světa v Bratislavě roku 1973. Nepela má před domácím publikem obhájit titul mistra světa, zároveň ale touží odejít na západ do revue Holiday on Ice, což z něj v očích československého režimu dělá problém. Kolem něj a jeho trenérky Hildy Múdré se proto stahují funkcionáři a muži v civilu a ze sportovního dramatu se postupně stává komorní thriller, v němž není nejdůležitější otázka, zda Nepela vyhraje, ale kolik ho vítězství bude stát. V hlavní roli se představuje Adam Kubala, který se na Nepelu připravoval několikaměsíčním kondičním tréninkem i studiem dobových záznamů, zatímco Hildě Múdré propůjčila tvář Jana Nagyová Pulm, známá především jako Arabela. Film navíc zajímavě doplňuje loňského Nepelu Gregora Valentoviče – zatímco ten se k legendárnímu krasobruslaři stavěl introspektivněji, Červenka jeho příběh sevřel do jednoho dne plného vnějšího tlaku, kontroly a strachu.
Na DaFilms je nově k vidění Volklore, experimentální absolventský film Viktorie Štěpánové z Centra audiovizuálních studií FAMU, který zrovna přivezl české kinematografii historicky prvního studentského Oscara v kategorii Alternative/Experimental. Světovou premiéru měl na karlovarském festivalu a od té doby jeho festivalová šňůra začala expandovat: na zářijovém ceremoniálu Student Academy Awards v Torontu získal stříbro a za týden ho čeká mezinárodní premiéra v soutěži krátkých filmů festivalu v Calgary. Štěpánová svůj snímek sama výstižně označuje za své „hyperlokální moravian folk slash digital filmové děťátko“ a přesně tak také vypadá. Fiktivní influencerka Vivi v něm kombinuje moravské kroje a lidové rituály s estetikou sociálních sítí, falešnými reklamami, e-shopy, chaty a vlogy, takže otázka, zda lze kulturní dědictví uchovat bez jeho přeměny v naleštěnou komerční značku, dostává podobu zběsilého digitálního feedu. Volklore tak není klasickým dokumentem o folkloru, ale spíš hravou videoesejí o tom, co s tradicí udělá internet, influencerství a posedlost vlastní prezentací – a zároveň připomínkou, že i absolventský film může z FAMU vyrazit rovnou na světovou scénu.
Na iVysílání vás do nitra přírody přenese snímek AMOOSED: losí odysea, debutový dokument etnoložky a režisérky Hany Novákové, který začíná jako pátrání po jednom pozoruhodném zvířeti a postupně se mění v osobní i duchovní cestu kolem světa. Nováková v něm sleduje takzvaně „olosené“ lidi – vědce, nadšence i další podivuhodné milovníky majestátních sudokopytníků – a vydává se za nimi od tajemných losů někdejšího Československa přes ruskou domestikační stanici a švédská losí safari až do Nového Skotska. Právě tam se setkává s domorodým národem Mi'kmaqů, pro nějž je los posvátným zvířetem a duchovním totemem. Dokument tak postupně opouští čistě přírodovědný rámec a z otázky, proč nás vlastně losi tolik fascinují, vytváří úvahu o našem stále slabším vztahu k přírodě. Snímek, který měl letos premiéru v kinech a získal Cenu České soutěže za nejlepší film na festivalu Jeden svět, je podle České televize dlouhý 77 minut a vznikl jako česko-slovenská koprodukce.
Zdroje: Netflix, HBO Max, Oneplay