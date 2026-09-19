Anežka Rusevová slaví 40 a z baculaté Venduly z Ulice je štíhlá blondýnka. Bývalo mi líto, že mě berou za ošklivou, říká

Anežka Rusevová v polovině září 2026, FOTO: NextFoto.cz Anežka Rusevová v polovině září 2026, FOTO: NextFoto.cz Anežka Rusevová v polovině září 2026, FOTO: NextFoto.cz Anežka Rusevová v polovině září 2026, FOTO: NextFoto.cz Anežka Rusevová v polovině září 2026, FOTO: NextFoto.cz Anežka Rusevová v polovině září 2026, FOTO: NextFoto.cz
Herečka Anežka Rusevová oslaví v pondělí své čtyřicáté narozeniny. Diváci si ji dlouhé roky spojovali s postavou Venduly v nekonečném seriálu Ulice, kde vystupovala jako silnější brunetka. Dnes by v ní původní vizáž hledali stěží. Razantní změna image a ztráta několika kilogramů ji dovedly k oslnivé blond barvě a skvělé formě. Cesta k blond barvě a vysněné postavě
Rusevová strávila v roli seriálové Venduly osm let, její linka však v roce 2024 z rozhodnutí tvůrců skončila. Rozloučení proběhlo v dobrém a případný návrat zůstává podle herečky stále otevřený. V posledních letech ovšem prošla obrovskou fyzickou proměnou.
Dnes se fanouškům na sociálních sítích ukazuje jako štíhlá blondýnka v koženém křiváku. Na nedávném zahájení divadelní sezóny v černé halence a džínové sukni potvrdila velmi dobrou kondici.
„Už to bylo moc. Už jsem se dostávala někam, kde jsem to nebyla já,“ svěřila se Rusevová. Uvědomila si, že ji okolí a režiséři začínají vnímat přes určitý typ postav. „Asi to došlo do nějakého bodu, kdy jsem si říkala, že takhle nechci dál vypadat. Ty různé nabídky, různých rolí, kdy jsem čím dál víc měla pocit, že mě lidi berou za tu ošklivou. Bývalo mi to líto,“ dodala.
Vzpomínky na léta na gymnáziu, kdy dělala závodně moderní gymnastiku, ji motivovaly k návratu ke zdravějšímu životnímu stylu. Udržet si novou figuru vyžaduje pevnou vůli. Sama s úsměvem přiznává, že jde o jízdu na horské dráze a nově nastavený režim se občas dodržuje velmi těžko.
Káva v centru Prahy místo velkých rolí
Cesta před televizní kamery nebyla pro dceru herce a dabéra Radana Ruseva po absolvování DAMU vůbec snadná. Nezískala totiž žádné stálé angažmá a nabídky na natáčení zpočátku nepřicházely. Situaci nakonec vyřešila po svém. Přivydělávala si překládáním z němčiny a dlouho pracovala v kavárně, kde zákazníkům připravovala kávu. Vyzkoušela si i práci na informacích v Národním divadle nebo pozici asistentky režie u opery.
Zkušenosti z odlišných oborů ji podle jejích slov naučily obrovské pokoře. Nízké výdělky ji přiměly vážit si standardních hereckých honorářů. V současnosti má na kontě desítky epizod v seriálech jako ZOO, Eliška a Damián, Ulice, Případy prvního oddělení nebo Malá velká liga. V soukromí si zachovala velkou dávku plachosti. Nesnáší telefonování na úřady, mnohem raději posílá textové zprávy. Nejlépe si odpočine na chalupě v teplácích, kde bez ostychu štípe dříví nebo řeže stromy pilou.
Temperament po italských předcích
Umělecké vlohy má Rusevová v rodině silně zakořeněné. Její maminka Marcela Benoniová působila jako tanečnice v baletu Národního divadla a choreografka. V rodokmenu se nachází slavný operní pěvec Bohumil Benoni nebo herec
, který je jejím bratrancem. Samotný temperament ovšem herečka připisuje italským předkům z matčiny strany. Štěpán Benoni
O poznání tajuplnější zůstává otcova linie. Její dědeček Atanas Rusev pocházel z bulharského města Veliko Tarnovo, působil jako gynekolog a příležitostný básník. Rodinu v Československu opustil v době, kdy byl otec herečky ještě malý chlapec.
Samotná Rusevová bulharsky neumí a rodnou zemi svého dědečka dosud nenavštívila, cestu na Balkán by však do budoucna chtěla uskutečnit. Zesnulý otec Radan Rusev, který zemřel v roce 2000 ve věku jednapadesáti let, jí po sobě zanechal výraznou stopu v její vlastní profesi. Podle pamětníků má velmi podobnou intonaci hlasu a podvědomě přebírá i některé jeho herecké rysy.
Zdroj informací: autorské zpracování redakce Readzone.cz na základě veřejně dostupných informací z médií ( idnes, kafe, extra).