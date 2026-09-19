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Už chci mateřskou! Adéla plánuje se seniorem mimčo. Toho však čeká soud kvůli obtěžování vnučky

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Zatímco jiní po odmítnutí na pohovoru přepisují životopis, ShopaholicAdel si podle všeho naplánovala objížďku pracovního trhu přes porodnici. Do práce nepůjde, dává si prý dva roky. Vladěnka v novém videu nahlas vyslovila, co visí ve vzduchu už delší dobu: nejspolehlivější omluvenkou z práce je miminko. Otcem by měl být šedesátiletý Láďa. K tomu plán na psa, blind bag z Actionu a maska s Grinchem, u které Adéla doufá, že na ní nebude Grinch.
Už chci mateřskou! Adéla plánuje se seniorem mimčo. Toho však čeká soud kvůli obtěžování vnučky

Už chci mateřskou! Adéla plánuje se seniorem mimčo. Toho však čeká soud kvůli obtěžování vnučky

Zdroj: se svolením Red Face
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Tento článek byl publikován ze zdrojů SportWin

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