Už chci mateřskou! Adéla plánuje se seniorem mimčo. Toho však čeká soud kvůli obtěžování vnučky

Dva roky volna od práce, kterou nikdy neměla
Adéla už dříve ohlásila, že do práce nepůjde. Dává si prý dva roky, aby jí hejtři dali pokoj. Dva roky volna od zaměstnání, které nikdy neměla, je výkon hodný knihy rekordů. Asi jako vzít si dovolenou z posilovny, do které nemáte permanentku.
Co je třeba si uvědomit, že tato pauza může mít i druhé dno. Když Adéla otěhotní, do práce ji nikdo hnát nebude. Splátky na insolvenci by pak podle Adéliny logiky šlo „plácat“ z invalidního důchodu, mateřské a rodičovského příspěvku. Personální oddělení Adéliny kariéry by tak sídlilo v lékárně, v krabičce s těhotenským testem. Dvě čárky znamenají výpověď z pracovního trhu na několik let. S okamžitou platností a bez nutnosti chodit na pohovor.
Je to vlastně geniální kariérní plán. Má jen jednu drobnou vadu: jediný člen domácnosti, který v něm nastoupí na plný úvazek, je miminko.
Loni děda, letos láska na celý život
Pikantní je, že Adéla nedávno sama zavzpomínala na padesátiletého partnera z minulosti: „To nebyl vůbec vztah. Měli jste všichni pravdu. Byl to děda.“
O rok později si vybrala muže ještě o deset let staršího a mluví o něm jako o lásce na celý život. Hranice, od které je chlap „děda“, se u Adély posouvá rychleji než důchodový věk v Česku. Padesátník je děda, šedesátník osudová láska. Jestli to půjde tímhle tempem, v pětatřiceti bude Adéla zasnoubená s pamětníkem měnové reformy.
Když už je řeč o zásnubách: server Extra.cz už Ladislava tituluje Adéliným snoubencem. Ještě v srpnu jí tento metuzalém přitom podle uniklých konverzací zakazoval říkat „miluju tě“, protože jde o byznys. Od byznysu k zásnubám za měsíc. Takovou fúzi by neschválil ani antimonopolní úřad.
A věta „měli jste pravdu“? Tu zná internet z Adéliných rozchodů nazpaměť. Doporučujeme si ji rovnou uložit do schránky, bude se hodit znovu.
Pes, dítě a vysavač, který je potřeba zaparkovat
Do rodinného plánu se podle všeho vešel ještě pes. Žena, která neupeče ani bábovku a jejíž hlavní domácí povinností je dotlačit robotický vysavač do domečku, chce najednou pečovat o dvě živé bytosti současně. Je to jako když člověk, který neudrží naživu kaktus z Kauflandu, oznámí, že zakládá zoologickou zahradu. S pavilonem šelem.
A pokud jde o psa: Adéla už v minulosti platila pokutu šedesát tisíc korun za týrání zvířat. Doporučovali bychom proto začít tamagoči. A i u něj hlídat baterky.
Blind bag jako investiční strategie
Mezitím kanál ShopaholicFashionAdelReal (ano, přesně takhle krátký a výstižný název dala Adéla svému YouTubku) vydal nový haul z Actionu. Třiatřicetiletá dlužnice, která soudu opakovaně vysvětluje, že nemá z čeho splácet, si koupila půlku obchodu a k tomu sběratelského plyšáka v překvapení. Chtěla kravičku s kávou. Jenže vytáhla kuře… Nebo snad papouška? Jistá si tím nebyla ani ona, zklamání ale neskrývala. Plyšák navíc podle ní voněl po jídle.
Blind bag je pro Adélu dokonalý finanční produkt. Zaplatíte, nevíte za co, dostanete něco, co jste nechtěli, a celé to podivně voní. Přesně takhle věřitelé vnímají její oddlužení. Soudkyně jistě bude mít radost.
Do košíku přibyla i maska na obličej, ruce a nohy s motivem Grinche. Láďa si prý dělal legraci, že v ní bude vypadat jako Grinch, a Adéla nahlas doufala, že na samotné masce Grinch vytištěný nebude. Koupit si masku s Grinchem a doufat, že na ní nebude Grinch, je zhruba stejná strategie jako podat si insolvenci a doufat, že po vás nebudou chtít splátky.
Masku Adéla zatím nevyzkoušela, ale už ji doporučuje. Recenze předem, platba nikdy. V jedné větě celý její obchodní model.
Když plánujete dítě, ale zároveň vás čeká soud
Velkolepý plán rodiny Majzlíkových má ještě jednu trhlinu, o které se nežertuje. Ladislava čeká soud. Server Extra.cz i Vladěnka informovaly o obžalobě v trestní věci, jež se týká toho nejhlubšího zrna, a sice obtěžování vlastní vnučky. Dvojice přitom dlouho tvrdila, že žádné řízení neexistuje. Pak se Ladislav na streamu sám ohradil, že si druhá strana všechno vymyslela… Ale ouhej, nevymyslela.
Jak věc dopadne, rozhodne soud, a do té doby platí presumpce neviny. Faktem ale zůstává, že Adéla staví rodinnou budoucnost na partnerovi, o jehož vlastní budoucnosti teď rozhoduje soud.
Soudkyně na biologické hodiny čekat nebude
A pak je tu soud, který se týká přímo Adély. Insolvenční správkyně v srpnu doporučila oddlužení zrušit a o jeho dalším osudu rozhoduje Krajský soud v Praze. Těhotenství trvá devět měsíců. Insolvenční řízení na nikoho čekat nemusí.
Insolvenční zákon navíc nezná kolonku „splátka v naturáliích“. Věřitelé chtějí peníze, ne fotku z ultrazvuku.
Plán A, tedy práce, tak dál leží ladem. Plán B je miminko. A plán C zná každý, kdo Adélu sleduje déle než týden: „Lidičky, měli jste pravdu.“ Tentokrát možná s kočárkem v předsíni hned vedle růžového loďáku.
Celý rozbor, včetně haulu z Actionu a Adélina vyjádření o „dědovi“, najdete v novém videu od Vladěnky.