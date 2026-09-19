Japonci vstupují do ukrajinského zbrojního průmyslu. Kvůli Číně investují do něčeho, co má změnit ekonomiku bojiště

Dne 31. března 2026 oznámila japonská Terra Drone Corporation strategickou investici do ukrajinské firmy Amazing Drones z Charkova. O necelé tři měsíce později, 15. června, navýšila svůj podíl na 50 % a stala se jejím největším akcionářem. Společným produktem je záchytný dron Terra A1 s cenou kolem 2 500 dolarů, tedy zhruba 60 tisíc korun za kus. Proč to dělá japonská firma, která se dosud soustředila na civilní drony? Šéf Terra Drone Toru Tokušige to řekl přímo: sebevražedné drony mohou na japonské ostrovy doletět z Ruska, Číny i Severní Koreje. A sestřelovat je raketami za desítky milionů korun nedává ekonomický smysl. Právě tohle je ona „ekonomika bojiště“, princip, že levnou hrozbu musíte likvidovat levným prostředkem, jinak vás protivník vykrvácí finančně dřív, než vojensky.
Sto tisíc dolarů na začátek, pak skok na polovinu firmy
Příběh nezačal velkým převzetím. Podle burzovního dokumentu Terra Drone činila první investice pouhých 100 tisíc dolarů a přesný podíl firma ani nezveřejnila. Amazing Drones do té doby stoprocentně vlastnil její zakladatel Maksym Klymenko. Charkovská firma vyvíjí záchytné a FPV drony, pracuje na autonomní navigaci s umělou inteligencí a komunikačních systémech odolných proti elektronickému rušení.
Zlom přišel až po reálném nasazení. 17. dubna 2026 Terra A1 poprvé operačně odstartoval na Ukrajině, 28. dubna firma oznámila první úspěšné zachycení dlouhodosahové vzdušné hrozby. Teprve poté, v červnu, Terra Drone vztah prohloubila na padesátiprocentní podíl a začlenila Amazing Drones jako dceřinou společnost přes svou estonskou pobočku Terra Defense Europe. Platforma Brave1, která koordinuje ukrajinské obranné inovace, tento krok označila za vůbec první investici japonské dronové firmy do ukrajinského obranného průmyslu.
Dron za 60 tisíc versus raketa za 96 milionů
Čísla mluví sama za sebe. Podle agentury Reuters stojí jedna raketa systému Patriot kolem 4 milionů dolarů, v přepočtu asi 96 milionů korun. Interceptor izraelského Iron Dome vychází podle odhadu CSIS na 40 až 50 tisíc dolarů. Terra A1 se pohybuje kolem 2 500 dolarů.
Parametry Terra A1 podle oficiální specifikace:
- Maximální rychlost: 300 km/h
- Dosah: 32 km
- Výdrž ve vzduchu: 15 minut
- Cena: cca 2 500 USD (asi 60 000 Kč)
Terra A1 samozřejmě nenahradí Patriot. Nemá šanci zachytit balistickou střelu ani rychlý proudový cíl. Ale právě to je pointa. Většina dronových útoků, kterým Ukrajina denně čelí, přichází v podobě pomalých Šáhidů íránské výroby. Střílet na ně raketou za desítky milionů korun je jako pálit z kanónu na vrabce. A přesně tuhle nejdražší část práce, likvidaci levných, pomalých bezpilotníků v nejnižší vrstvě obrany, má Terra A1 převzít.
Čínský stín nad Tichým oceánem
Tokušige v rozhovoru pro Kyiv Independent 31. března 2026 řekl doslova: „Čínská hrozba roste.“ Japonsko si podle něj uvědomilo, že masové dronové útoky nejsou jen ukrajinský problém, ale mohou být součástí budoucí asymetrické války kdekoli.
A Tokio na to reaguje systémově. Japonská agentura ATLA v létě 2026 rozjela zrychlený program pořízení záchytných dronů. Terra Drone v něm uspěla s domácím modelem Terra B1, který přímo čerpá z ukrajinských bojových zkušeností. V srpnu 2026 podepsala s ATLA výrobní smlouvu. Japonsko přitom od prosince 2023 postupně uvolňuje pravidla pro export a transfer obranných technologií; ještě před pár lety by podobná spolupráce narážela na politické tabu.
Nejde tedy jen o pomoc Ukrajině. Jde o import válečného know-how do japonského obranného myšlení. Charkov testuje, Tokio se učí.
Globální zájem a ukrajinské brzdy
Reuters zachytil zájem o levné záchytné drony ze Saúdské Arábie a Spojených arabských emirátů, zemí, které po íránských útocích dobře vědí, jak rychle se tenčí zásoby drahých raket. Ukrajina ale export drží na krátké uzdě. Od 1. července 2026 funguje speciální mechanismus kontrolovaného vývozu zbraní a obranných technologií. Zjednodušený režim platí jen pro partnerské státy v rámci programu Drone Deal, pro nekritické položky a s lhůtou do 30 dnů. Cokoliv citlivějšího prochází přísnějším procesem a export může být zamítnut, pokud ukrajinská armáda sama potřebuje stejné výrobky.
Armáda ČR téma obrany proti dronům řeší aktivně; v září 2026 proběhlo cvičení Drone Shield 2026, české ministerstvo obrany staví vícevrstvou protivzdušnou obranu kombinující radary, elektronický boj a raketové systémy SPYDER. Záchytný dron typu Terra A1 by do takové architektury mohl zapadnout jako doplněk, nikoli náhrada. Veřejné jednání o konkrétním nákupu ale zatím doložené není.
Limity levné obrany
Bylo by naivní tvrdit, že dron za 60 tisíc korun vyřeší všechno. Reuters popsal konkrétní slabiny ukrajinských záchytných týmů: mlha a špatná viditelnost znemožňují vizuální identifikaci cíle, Rusko zvyšuje rychlost novějších variant Šáhidů a samotná síť záchytných dronů potřebuje tisíce vyškolených operátorů. Celková úspěšnost proti Šáhidům se podle ukrajinského vicepremiéra Mychajla Fedorova posunula z přibližně 85 % v únoru na 90 % v dubnu 2026; Reuters ale upozornil, že tato čísla nezávisle neověřil.
U samotného Terra A1 je veřejně potvrzena jedna úspěšná interceptace a pozitivní zpětná vazba od velitele protišáhidové jednotky v Černihivské oblasti. Dlouhodobou úspěšnost firma nezveřejnila.
Přesto, i kdyby Terra A1 zachytil jen zlomek toho, co dnes padá na ukrajinská města, ušetřené rakety Patriot zůstanou připravené na hrozby, na které žádný dron za 60 tisíc nestačí. A právě v tom spočívá skutečná změna ekonomiky bojiště: ne v tom, že levný dron nahradí drahou raketu, ale v tom, že jí nemusíte plýtvat.
Zdroj: Mobify.cz - Váš párťák ve světě elektroniky
Autor: Petr Sedmík