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Na HBO se zahajuje krvavý Dlouhý pochod. Adaptace raného Kinga dokládá autorovu jasnozřivost

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Na HBO Max dnes startuje filmová adaptace dystopické novely Stephena Kinga, kterou autor napsal už jako devatenáctiletý student na univerzitě v Maine. Princip Dlouhého pochodu (The Long Walk) je prostý a o to nepříjemnější: v totalitní Americe se stovka mladíků dobrovolně účastní pochodu, v němž musí udržovat předepsané tempo. Třikrát zpomalit znamená dostat kulku do hlavy a poslední přeživší získá peníze i splnění jednoho přání. Působivý snímek Francise Lawrence pochoduje na stream přesně rok po své přehlížené kinopremiéře.
Na HBO se zahajuje krvavý Dlouhý pochod. Adaptace raného Kinga dokládá autorovu jasnozřivost

Na HBO se zahajuje krvavý Dlouhý pochod. Adaptace raného Kinga dokládá autorovu jasnozřivost

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Kinobox.cz

Kinobox.cz je komplexní filmová databáze a průvodce světem filmu i seriálů. Uživatelům nabízí rozsáhlý katalog českého i zahraničního titulu, uživatelská a kritická hodnocení, žebříčky a aktuální kinoprogram. Pomáhá také s rychlým výběrem obsahu ke sledování na streamovacích platformách (VOD) i v...

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