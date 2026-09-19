Na HBO se zahajuje krvavý Dlouhý pochod. Adaptace raného Kinga dokládá autorovu jasnozřivost

Lawrence, režisér čtyř dílů Hunger Games včetně těch nejnovějších, nepojímá Kingovu předlohu jako další efektní variaci na smrtelné arénové hry. V centru zůstává především vyčerpávající cesta několika kluků – trochu jako v hřejivějším Stůj při mně –, kteří se navzdory krutým pravidlům snaží vytvořit přátelství, vzájemně se podpírají a postupně zjišťují, že největším soupeřem nemusí být chodec vedle nich, nýbrž systém, který jim vlastně nedává na výběr.
Tematicky se tedy Dlouhý pochod drží celkem klasického mustru filmů o dospívání, ale jeho dystopický svět mu dává nadčasové nuance i z jiné perspektivy. King příběh začal psát koncem šedesátých let, tedy v atmosféře války ve Vietnamu a jejího televizního přenosu, kdy mladí Američané byli spotřebním materiálem státní mašinérie. Kniha se přitom do jisté míry stala předobrazem budoucí dystopické popkultury: přišla ještě před Punishment Parkem, Rollerballem a dalšími smrtícími hrami sedmdesátých let a dávno před japonským Battle Royale či před Hunger Games. Všechny tyto tituly samozřejmě přímo nevycházejí z Kinga, ale Dlouhý pochod včas stmelil totalitní moc, mladé soutěžící a veřejný spektákl, který víceméně odvrací pozornost od existenčních generačních úzkostí.
Francis Lawrence má pro takový materiál až podezřele příhodný životopis: kromě Constantina či Rudé volavky natočil i Já, legenda podle postapo knihy Richarda Mathesona. Především se ale ujal filmové ságy Hunger Games už v jejím zárodku a téměř dvě desetiletí měl na paměti právě Kingův vlivný, ale dosud jaksi přehlížený text. Scenárista J. T. Mollner, autor neobyčejně drzého Strange Darling, mu přitom napsal film, který se nebojí fyzické i psychické brutality. Sám Mollner tvrdil, že Lawrence do projektu vstoupil „beze strachu“ a nechtěl nic uhlazovat; výsledkem je podle něj film s „brutální upřímností“. Lawrence zase zdůrazňoval, že ho na Kingově předloze přitahuje pocit finančního nihilismu a zoufalství, který mladé účastníky žene do soutěže – tedy poněkud méně fantastická motivace, než by se od dystopie čekalo.
Snímek tak pěstuje pragmatické lidské pohnutky a silné emoce v beznadějné totalitářské situaci – znásobené děsivou aurou záporáka Marka Hamilla –, která dokáže přítomné při cestě na onen svět ponížit zcela šokujícím způsobem. Kráčet za nádherami a nadějí v tomto širém světě, účelně reprezentovaném naoko přímočarým pěším koridorem, je zhola nemožné. Dlouhý pochod se konečně dočkal důstojné adaptace, na kterou se čekalo desítky let, a dnes se přesouvá ze svého loňského kinoputování na HBO Max. A jakkoli je trochu absurdní, že příběh o mladých lidech kráčejících k nevyhnutelné smrti působí po téměř šedesáti letech stále aktuálně, právě v tom spočívá Kingova nepříjemná jasnozřivost.
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zdroje: Kibobox, That Hollywood Show, HBO Max