Toskánsko? Kdepak, jižní Morava. Místo, které vypadá jako z italské pohlednice

Některé fotografie dokážou pořádně zmást. Podíváte se třeba na krajinu na fotce a přemýšlíte, kde přesně v Itálii se nachází. Zvlněné kopce, úzké cesty, aleje stromů a nekonečná pole totiž velmi připomínají italské Toskánsko. Jenže na fotografii není žádná Itálie, ale místo na jižní Moravě. Dostalo přiléhavou přezdívku Moravské Toskánsko a je opravdu pěkné na pohled. Kde se nachází? Toskánsko? Nikoliv, Kyjovsko
Okolí Kyjova, konkrétně východní a jihovýchodní části od města, se opravdu přezdívá Moravské Toskánsko. Správně je to však
Moravské Slovácko, což zní uším moravského patriota přece jen lépe. Kdo ale někdy v tomto italském regionu byl, tak chápe, proč se to přirovnání používá. Stačí přijet v ten správný čas a člověk získá dojem, že se ocitl ve slunné Itálii. Třeba zrovna letos v létě, kdy panovaly teploty blížící se 40 °C, ten pocit musel nabývat na intenzitě.
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Nejlépe kouzlo Kyjovska vynikne z výšky. Je to pochopitelné. Stojíte-li na kraji pole, tak vidíte jen zemědělskou krajinu. Stačí ale vystoupat po nějakém ze zdejších kopců na jeho vrchol, většinou v nadmořské výšce okolo 230 metrů, a otevře se vám úplně jiný pohled. Mnohem zajímavější a krásnější.
Búdy v Mutěnicích. Foto: Wesalius, CC BY-SA 3.0 <https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0>, via Wikimedia Commons Mutěnka: Kyjov – Mutěnice
Kyjovsko je především vinařská oblast, protknutá především cyklostezkami a trasami pro pěší. Protože tu je převážně rovinatá krajina, tak je jízda na kole či chůze prosta vysokohorského stoupání a člověk si výlet o to více užije.
Od roku 2012 je Kyjov spojený s Mutěnicemi
cyklotrasou zvanou Mutěnka, která vede přes Svatobořice-Mistřín. Dlouhá je 13 kilometrů a celá vyasfaltovaná. Cyklotrasa byla vybudována na místě původní železniční tratě a jejíž provoz byl ukončen v roce 2004. Takže místo vlaků se tu nyní prohánějí cyklisté, turisté i in-line bruslaři.
Cyklotrasa vás dovede do Mutěnic, jež patří do turisticky atraktivní
Slovácké vinařské oblasti. Milovníci vína, ale i abstinenti se tu mohou pokochat tzv. Búdami, což jsou vinné sklepy pod Zárybnickými vinohrady. Těch sklepů je tu na 500 a některé nabízejí i ubytování jako penziony nebo apartmány.
Za pozornost stojí i dům č. p. 120 na ulici U Obory, zvaný
Drábovna, v němž dva roky svého dětství strávil Tomáš Garrigue Masaryk. Na dům se tedy akorát jen podíváte, protože jinak není přístupný veřejnosti.
Kousek od Mutěnic pod vrchem Větřák se nachází
přírodní památka Nivky za Větřákem s chráněnými teplomilnými rostlinami a živočichy. Kdy je Kyjovsko nejkrásnější?
Těžko říct, každému se může líbit v jiném ročním období, protože každé má něco do sebe. Na jaře je krajina sytě zelená a na podzim se barví do podzimních barev. Obě varianty jsou působivé, navíc s příjemnějšími teplotami než v horkém létě.
Zdroj: autorka, cestazavinem.cz, mutenice.cz Náhledové foto: Nivky za Větřákem. Foto: Ben Skála, CC BY-SA 3.0 <https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0>, via Wikimedia Commons
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Toskánsko? Kdepak, jižní Morava. Místo, které vypadá jako z italské pohlednice
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