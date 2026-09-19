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Toskánsko? Kdepak, jižní Morava. Místo, které vypadá jako z italské pohlednice

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Některé fotografie dokážou pořádně zmást. Podíváte se třeba na krajinu na fotce a přemýšlíte, kde přesně v Itálii se nachází. Zvlněné kopce, úzké cesty, aleje stromů a nekonečná pole totiž velmi připomínají italské Toskánsko. Jenže na fotografii není žádná Itálie, ale místo na jižní Moravě. Dostalo přiléhavou přezdívku Moravské Toskánsko a je opravdu pěkné na pohled. Kde se nachází?
Toskánsko? Kdepak, jižní Morava. Místo, které vypadá jako z italské pohlednice

Toskánsko? Kdepak, jižní Morava. Místo, které vypadá jako z italské pohlednice

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Svět cestovatele

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